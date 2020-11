Czy CIT od spółek komandytowych doprowadzi do zmniejszenia inwestycji i zatrudnienia?

W ciągu ostatnich kilku tygodni, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców we współpracy z firmami Crido oraz InfoCredit, opublikował trzy materiały odnoszące się do pomysłu opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT. Przedstawiciele ZPP i Crido podsumowali dotychczasowe ustalenia.

Objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT

Objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT ma – według uzasadnienia do projektu ustawy – ograniczyć zjawisko międzynarodowej optymalizacji podatkowej. Zdaniem Ministerstwa Finansów, podmioty tego rodzaju są wykorzystywane do nieopodatkowanego transferu zysków za granicę, o czym świadczyć ma m.in. znaczący przyrost ich liczby na przestrzeni ostatnich lat. Projektodawcy podkreślali również, że uznanie spółek komandytowych za podatnika CIT stanowi w zasadzie europejski standard stosowany w wielu państwach.





Z danych zebranych w raportach opublikowanych przez ZPP, Crido oraz InfoCredit wynika, że powyższa argumentacja nie pokrywa się z faktami.

– Po pierwsze, ponad 90% spółek komandytowych ma polskich wspólników – podkreśla Jakub Bińkowski, dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji ZPP – Po drugie, ich liczba, w porównaniu do np. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, nie jest nadzwyczajna w skali europejskiej. Po trzecie, samo Ministerstwo Finansów przyznaje, że fiskus jedynie sześciokrotnie podważył schemat podatkowy uwzględniający spółki komandytowe. W zasadzie żaden z argumentów przytoczonych w uzasadnieniu nie wytrzymuje konfrontacji z faktami. Uważamy zatem, że z procedowanego w Senacie projektu ustawy należy usunąć przepisy obejmujące spółki komandytowe podatkiem CIT, nie ma żadnych racjonalnych przesłanek przemawiających na korzyść takiego rozwiązania.

CIT doprowadzi do zmniejszenia skłonności do inwestowania

Wyniki przeprowadzonych ankiet i symulacji pozwalają również oszacować generalne skutki wejścia w życie proponowanej zmiany. Przytłaczająca większość wspólników spółek komandytowych (97%) uważa, że opodatkowanie tej formy działalności podatkiem CIT doprowadzi do zmniejszenia skłonności do inwestowania, zaś prawie co trzeci rozważa zamknięcie biznesu. Wyniki ankiety odzwierciedlają szacunki, zgodnie z którymi opodatkowanie spółek komandytowych CIT może doprowadzić do nawet dwukrotnego wzrostu obciążeń podatkowych tej formy prowadzenia działalności.

– Istotnym elementem pomocy państwa w tak nieprzewidywalnych czasach, jak dzisiaj, powinno być stabilizowanie otoczenia prawnego i gospodarczego, a nie jego jeszcze większa destabilizacja. Dlatego mamy nadzieję, że na etapie prac Senatu legislator usłyszy głos polskich przedsiębiorców i nie dopuści do podwójnego opodatkowania, a tym samym pogorszenia sytuacji polskich firm działających w formie spółek komandytowych. Da im wtedy szansę skupić się na prowadzeniu i ochronie biznesu w czasach pandemii, zamiast na ograniczaniu zatrudnienia czy inwestycji – konkluduje Mateusz Stańczyk, partner w CRIDO.

Polecamy: Komplet PODATKI 2021