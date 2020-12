Kary za błędy w SENT nieproporcjonalne do uchybień?

Czym jest SENT?

System Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT) służy monitorowaniu przewozu tzw. towarów wrażliwych, czyli takich, które najczęściej są przedmiotem wyłudzeń podatkowych i obrotu w szarej strefie, jak paliwo, alkohol czy susz tytoniowy. Przepisy przewidują kary pieniężne m.in. za niezgodność przewożonego towaru z danymi podanymi w zgłoszeniu lub brak zgłoszenia przewozu.

Kary nieproporcjonalne do uchybień?

Do rzecznika MŚP napływają sygnały i sprawy interwencyjne, z których wynika, że karami pieniężnymi obciążani są także uczciwi przedsiębiorcy, którzy popełnili drobne uchybienia formalne w zgłoszeniach w systemie SENT - poinformowało PAP biuro rzecznika. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców we współpracy z Zespołem ds. Transportu Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP przygotował raport na ten temat. W środę 9 grudnia 2020 r. publikacja została zaprezentowana podczas spotkania zespołu.





Jak podaje biuro rzecznika, raport dotyczy przede wszystkim przypadków, w których mogło dochodzić do naruszeń i nieprawidłowości w zakresie nakładania na przedsiębiorców kar pieniężnych na podstawie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Raport ma też na celu zainicjowanie szerszej dyskusji na temat stosowania przez organy administracji kar pieniężnych wobec przedsiębiorców.

Podkreślono w nim, że rejestr SENT okazał się bardzo skutecznym narzędziem walki z wyłudzeniami podatkowymi, a wysokie kary przewidziane w ustawie mają charakter prewencyjny. Zwrócono jednak uwagę, że często karani są mikro, mali i średni przedsiębiorcy za naruszenia wynikające przeważnie z ludzkich pomyłek i niepowodujące uszczuplenia we wpływach do budżetu państwa.

"Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców podejmuje interwencje we wszystkich sprawach dotyczących SENT, w których dochodzi do naruszenia praw przedsiębiorców i zasad przewidzianych w Konstytucji Biznesu. Najczęściej naruszaną w tym względzie, w opinii Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, jest zasada proporcjonalności oraz zasada prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej, przewidziane w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców" - informuje biuro rzecznika.

"Pragniemy rozpocząć ogólną dyskusję, zaczynając od przykładów mających swe źródło w ustawie SENT, na temat takiego modelu stosowania kar pieniężnych przez organy administracji wobec przedsiębiorców, który będzie uwzględniać słuszne interesy mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, a także pogłębi zaufanie tych przedsiębiorców do władzy publicznej. (…) Mam nadzieję, że przykłady te będą asumptem do rozpoczęcia konstruktywnej dyskusji środowiska przedsiębiorców z przedstawicielami administracji publicznej na temat racjonalnego nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców sektora MŚP" – wskazał we wstępie do raportu Abramowicz.(PAP)

