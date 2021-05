Prezentacja Nowego Ładu odbędzie się 15 maja

Nowy Ład. Prezentacja Nowego Ładu odbędzie się w maju, prawdopodobnie po 15 maja. Nowy Ład to wiele propozycji - łącznie około 100 projektów w ramach 10 kluczowych obszarów.

Nowy Ład w maju

Nowy Polski Ład. Rzecznik rządu Piotr Müller, pytany w TVP1 kiedy zostanie zaprezentowanych Nowy Ład, czyli nowy program Prawa i Sprawiedliwości, wyraził nadzieję, że stanie się to w maju. "Liczę na to, że to będzie właśnie w maju, gdy epidemia już będzie nieco słabsza" - mówił podkreślając, że w tej chwili najważniejsza jest walka z koronawirusem.

"Ale zaraz równie ważne będzie oczywiście realizowanie programu gospodarczego, który pozwoli po epidemii wyjść z kryzysu gospodarczego" - zaznaczył Müller.

Konwencję programową Prawa i Sprawiedliwości, na której miała się odbyć prezentacja Nowego Ładu, czyli nowego społeczno-gospodarczego programu ugrupowania planowano na sobotę 20 marca, ale ze względu na ówczesne nasilenie pandemii została ona przełożona. Nowego terminu konwencji dotychczas nie podano.

Nowy Ład PiS - co zawiera?

Zgodnie z zapowiedzią, Nowy Ład ma się składać z następujących obszarów: Plan na zdrowie, Uczciwa praca - godna płaca, Dekada rozwoju, Rodzina i dom w centrum życia, Polska - nasza ziemia, Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, Dobry klimat dla firm, Czysta energia - czyste powietrze, CyberPoland 2025, Złota jesień życia.

Suplement do Nowego Ład u

W tym tygodniu kolejne spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z liderem Kukiz'15 Pawłem Kukizem. Jednym z tematów, który będą poruszać politycy będzie ewentualna współpraca ws. poparcia ustaw oraz dołączenie do Nowego Ładu pakietu obywatelskiego, który forsuje Kukiz.

Politycy PiS i Kukiz'15 od wielu miesięcy rozmawiają na temat współpracy, która miałaby polegać na wzajemnym poparciu swoich inicjatyw. Ugrupowaniu muzyka zależy m.in. na wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego instytucji sędziego pokoju, ustawy antykorupcyjnej czy pakietu zwiększającego udziału obywateli i m.in. w tym temacie Kaczyński i Kukiz mają się w tym tygodniu spotkać i rozmawiać.

Ponadto lider Kukiz'15 chciałby, aby do Nowego Polskiego Ładu dołączyć suplement w postaci pakietu obywatelskiego, który zawierałby m.in. uruchomienie platformy do e-konsultacji, zmianę przepisów, aby podpisy pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą można było zbierać w internecie czy wprowadzenie raz na dwa lata lokalnych referendów tematycznych czy dnia referendalnego w ciągu kadencji.

"Póki nie poznam w szczegółach Nowego Ładu, póki nie zostanie ustalony nasz pakiet bezwarunkowo koniecznych ustaw proobywatelskich, zwiększających partycypację obywatela w państwie, to nie ma mowy o żadnym porozumieniu" - powiedział Kukiz.

Nowy Ład - prezentacja 8 maja

Prawdopodobnie 8 maja nastąpi prezentacja programu Nowy Polski Ład - mówiła w czwartek (22 kwietnia) wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk. Dodała, że "tematem bardzo bliskim" temu programowi jest produkcja w naszym kraju szczepionek na koronawirusa.

Wiceminister Semeniuk pytana w programie portalu Onet.pl o to, kiedy zostanie przedstawiony program Nowego Polskiego Ładu, wskazała: "8 maja prawdopodobnie, jeżeli nie zmieni się diametralnie, negatywnie sytuacja (pandemiczna - PAP) w kraju, czego nie zakładamy, nastąpi prezentacja polskiego Nowego Ładu".

Nowy Ład a młodzi

Semeniuk zaznaczyła, że jest to program dla wszystkich, w którym będzie gwarancja zabezpieczenia programów społecznych, wdrażanych od 2015 r. "Być może również wielu młodych ludzi, którzy mają barierę, by wejść chociażby na rynek mieszkalnictwa czy rynek pracy, odnajdzie w tym polskim Nowym Ładzie miejsce dla siebie" - stwierdziła. "Dla przedsiębiorców mamy tam przewidziany również pakiet proinwestycyjny związany z czasem pandemii, niewątpliwie ogromną rolę odgrywa reforma i transformacja cyfrowa" - dodała.

Nowy Ład a szczepioki

Pytana o deklaracje premiera Mateusza Morawieckiego dot. produkcji w Polsce szczepionek na koronawirusa, wskazała: "To temat bardzo bliski programowi Nowy Polski Ład". "Obszar technologii jest związany bezpośrednio z naszym resortem. Rozmawiamy z wieloma firmami polskimi, które by się chciały tego zadania podjąć" - powiedziała. Według niej, "samowystarczalność przemysłowa i odpowiednia strategia przemysłowa - to nieodłączne elementy siły danego państwa".

Müller o Nowy m Polskim Ład zie

Müller był pytany w czwartek (22 kwietnia) w programie "Tłit" w Wp.pl o to, kiedy zostanie przedstawiony program Nowego Polskiego Ładu; dopytywano go, czy na pewno będzie to 8 maja.

"Do połowy maja maksymalnie, albo to będzie ten weekend z 8. maja, albo następny, liczę, że to jest taka data, która jest możliwa" - odpowiedział. Zaznaczył jednocześnie, że sytuację może zmienić ewentualne pogorszenie w sytuacji epidemicznej.

Rzecznik rządu podkreślił, że podczas prezentacji będzie przedstawionych m.in. "kilka elementów o charakterze inwestycyjnym, rozwojowym, infrastrukturalnym w kontekście uzupełniania luk inwestycyjnych w mniejszych powiatach i gminach".

Nowy Ład PiS - 100 projektów

Jak dodał, Nowy Ład to wiele propozycji - łącznie ok. 100 projektów w ramach 10 kluczowych obszarów.

Müller został zapytany, czy to prawda, że - jak podaje czwartkowa (z 22 kwietnia) "Gazeta Wyborcza" - rząd planuje wprowadzenie rozwiązań, które pomogą zwalczyć problemy demograficzne, że rozważane jest m.in. zwolnienie z PIT dla młodych rodziców i dofinansowanie zakupu samochodu czy wsparcie dla babć i dziadków opiekujących się wnukami.

Rzecznik rządu odpowiedział, że "o części z tych rzeczy słyszy po raz pierwszy".

Nowy Ład - od kiedy?

Są różne propozycje naszych koalicjantów o uzupełnienie Nowego Polskiego Ładu; trwają rozmowy ws. tego, co można uzupełnić, co wymaga poprawek, albo w tej chwili nie byłoby kompatybilne z Nowym Polskim Ładem - powiedział w piątek (23 kwietnia) szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski.

Sobolewski został zapytany w piątek w TVP info, czy Nowy Polski Ład będzie programem PiS, czy może trwają rozmowy na temat tego, aby był to program całej Zjednoczonej Prawicy.

"Nowy Polski Ład, mam nadzieję, że będzie ogłoszony już w niedługim czasie, wszystko zależy od sytuacji pandemicznej. Będzie to program, który ma być odpowiedzią na rzeczywistość postcovidową, więc, czy będzie to program PiS, czy Zjednoczonej Prawicy, to też jeszcze przed nami" - powiedział szef Komitetu Wykonawczego PiS.

Dopytywany, czy również na ten temat trwają rozmowy między koalicjantami, Sobolewski odparł, że "są różne propozycje naszych koalicjantów o uzupełnienie Nowego Polskiego Ładu". "I tutaj też trwają rozmowy, które (kwestie) można uzupełnić, które jednak wymagają albo poprawek albo w tej chwili nie byłyby kompatybilne z Nowym Polskim Ładem. Więc tutaj oczywiście też jest to jednym z punktów rozmów w ramach Zjednoczonej Prawicy" - powiedział poseł PiS.

Nowy Ład 2021 a Kukiz'15

W rozmowach z PiS warunkiem Kukiz'15 jest wprowadzenie aneksu do Nowego Ładu, który miałby zakładać wprowadzenie m.in. mieszanej ordynacji wyborczej - wynika z informacji PAP z 25 kwietnia 2021 r. Spotkanie pomiędzy liderami ma się odbyć w nadchodzącym tygodniu.

Rozmowy pomiędzy PiS a Kukiz'15 toczą się od wielu miesięcy. Na poziomie politycznym toczą się one pomiędzy liderami: prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, premierem Mateuszem Morawieckim i szefem klubu PiS Ryszardem Terleckim a przewodniczącym Kukiz'15 Pawłem Kukizem i posłem Stanisławem Tyszką.

Według informacji PAP, w minionym tygodniu Kukiz spotkał się m.in. z prezesem PiS i premierem, a głównym tematem było poparcie Nowego Ładu. Warunkami, które przedstawił Kukiz jest aneks, który zakładałby uchwalenie ustawy antykorupcyjnej, wprowadzenie do porządku prawnego instytucji sędziów pokoju oraz zmiana ordynacji wyborczej na system mieszany. Aneks ma być warunkiem "sine qua non" podpisania jakiejkolwiek umowy o współpracy pomiędzy ugrupowaniami.

Podczas spotkania z liderami partii rządzącej - jak wynika z informacji PAP - Kukiz miał przypomnieć, że PiS przed laty zgłosiło projekt nowej ordynacji wyborczej, który zakładał wprowadzenie 230 jednomandatowych okręgów wyborczych i 16 okręgów wojewódzkich. Taka mieszana ordynacja wyborcza - jak miałoby wynikać ze źródeł PAP - miałaby zostać zaproponowana na kolejne wybory parlamentarnego, które planowo powinny się odbyć za sześć lat.

Kolejne spotkanie na linii PiS-Kukiz'15, gdzie kontynuowane będą rozmowy na temat Nowego Ładu, ma się odbyć w nadchodzącym tygodniu.

Terlecki: ogłoszenie Nowego Ładu bliżej połowy maja

Chcemy, żeby ogłoszenie Nowego Ładu zbiegło się z poczuciem ulgi u Polaków, że pandemia się cofa; jestem pewny, że jego ogłoszenie będzie w maju, a nawet wydaje mi się, że bliżej połowy maja - powiedział w czwartek (6 maja) szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Według wcześniejszych informacji uzyskanych przez PAP, konwencja programowa partii, na której zostanie zaprezentowany Nowy Ład, odbędzie się najwcześniej 15 maja.

Terlecki w Radiu Went zwrócił uwagę, że termin ogłoszenia Nowego Ładu był przekładany z powodu III fali pandemii.

"Chcemy, żeby to ogłoszenie Polskiego Ładu zbiegło się z poczuciem ulgi u Polaków; ulgi, że będziemy rzeczywiście przekonani, że pandemia się cofa, przynajmniej w tej chwili - wiosną i na początku lata" - zadeklarował Terlecki.

Zaznaczył, że ugrupowanie nie podaje jeszcze konkretnej daty. "Raczej jestem pewny, że to będzie w maju, a nawet wydaje mi się, że bliżej połowy maja" - powiedział.

Pytany kiedy do Sejmu trafią projekty ustaw związanych z Nowym Ładem, szef klubu PiS wyraził przekonanie, że jeszcze przed wakacjami. Zwrócił uwagę, że z sejmowego kalendarza wynika, że są posiedzenia w lipcu, jak i na początku sierpnia.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Nowy Ład ma się składać z następujących obszarów: Plan na zdrowie, Uczciwa praca - godna płaca, Dekada rozwoju, Rodzina i dom w centrum życia, Polska - nasza ziemia, Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, Dobry klimat dla firm, Czysta energia - czyste powietrze, CyberPoland 2025, Złota jesień życia.

Premier Mateusz Morawiecki mówił w ubiegłym tygodniu w Polsat News, że w ramach Nowego Ładu zakładane są dodatkowe środki dla tych, którzy zostali najbardziej poturbowani przez pandemię. Dodał, że przewiduje on też reformę systemu podatkowego, środki na potrzeby polskiej młodzieży, na wsparcie rolników. Odnosząc się do podatków premier zastrzegł, że w tej chwili nie może mówić o szczegółach, bo projekt jest jeszcze w fazie konsultacji wewnątrz obozu rządzącego.

Rafał Białkowski

Grzegorz Bruszewski

Magdalena Jarco

Wiktoria Nicałek

Edyta Roś