Kościński: Restart podatkowy zajmuje ważne miejsce w Polskim Ładzie

Polski Ład a podatki. Restart podatkowy zajmuje ważne miejsce w Polskim Ładzie; chcemy, by w kieszeniach Polaków zostawało więcej pieniędzy - zapewnia minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Polski Ład a podatki

W sobotę odbyła się konwencja programowa, na której zaprezentowany został tzw. Polski Ład, czyli nowy społeczno-gospodarczy program na okres pocovidowy, który firmują partie tworzące Zjednoczoną Prawicę.

Minister Kościński ocenił w komentarzu, że Polski Ład to dobry i skuteczny plan odbudowy naszej gospodarki. "Ważne miejsce w nim zajmuje restart podatkowy. Chcemy, by w kieszeniach Polaków zostawało więcej pieniędzy. Dążymy do tego, aby system podatkowy w Polsce był bardziej sprawiedliwy" - ocenił.

Kwota wolna - 30 tys. zł. Drugi próg podatkowy - 120 tys. zł

Dodał, że od początku rządów Zjednoczona Prawica zmierzała w kierunku podniesienia kwoty wolnej i obniżenia kosztów pracy. W 2016 r. kwota wolna dla najmniej zarabiających wzrosła z nieco ponad 3 tys. zł do 6,6 tys. zł, a w 2018 r. do 8 tys. zł. Kolejny rok przyniósł obniżkę PIT do 17 proc. i PIT-0 dla młodych. Zmniejszono też m.in. CIT.

"Teraz podnosimy kwotę wolną do 30 tys. zł i podwyższamy limit dla drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł. Na reformie zyska 18 mln Polaków" - podkreślił minister.

Obniżenie kosztów pracy

Zaznaczył, że celem obranej strategii działania jest obniżenie kosztów pracy i zmniejszenie różnicy między jednoosobową działalnością gospodarczą a etatem. Oznacza to brak PIT od emerytur oraz od płacy minimalnej, niższe opodatkowanie klasy średniej, kwotę wolną od podatku na europejskim poziomie.

"Chcemy zmienić stereotyp, że ceną, jaką płacimy za godziwe warunki pracy jest niższe wynagrodzenie" - zadeklarował minister.

System podatkowy musi wspierać przedsiębiorcę

Reklama

Według niego, do szybkiego powrotu na ścieżkę rozwoju gospodarczego Polska potrzebuje nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz konkurencyjnej polityki fiskalnej. System podatkowy w Polsce musi wspierać każdego przedsiębiorcę, który chce poszukiwać innowacji oraz inwestować w swój biznes, a polskie firmy muszą być bardziej konkurencyjne w zderzeniu z zagranicznymi konkurentami.

Zaproponowane rozwiązania, wyjaśnił minister, to rezultat wielomiesięcznej pracy z rynkiem w formule warsztatowej. Przypomniał, że w czasie telekonferencji z przedsiębiorcami, inwestorami i doradcami pracowano nad zakresem ulg, tak żeby ich stosowanie było proste i żeby ryzyko popełnienia przez firmy błędów było jak najmniejsze.

"Aby polski przemysł i polskie firmy mogły się rozwijać i być konkurencyjne na rynku polskim i międzynarodowym, widzimy konieczność budowy systemu podatkowego, który wspiera rozwijające się firmy i inwestorów" - dodał.

Minister zauważył, że cały świat zmaga się ze skutkami pandemii. Wskazał, że zamknięte granice ograniczają dostęp do potencjalnych pracowników, zasobów służących rozwojowi produkcji i każą działać w kierunku przeciwdziałania takim ryzykom.

"Dlatego chcemy zapraszać kapitał do Polski, stwarzać warunki sprzyjające relokacji produkcji z innych części świata. Chcemy być konkurencyjni wobec innych Państw, które też dostrzegają takie potrzeby nowej rzeczywistości" - poinformował.

Pakiet restartu gospodarki a podatki

"Dlatego w ramach pakietu restartu gospodarki proponujemy wiele rozwiązań proinwestycyjnych także w systemie podatkowym. Proponujemy przyznanie ulg dla firm, które inwestują w rozwiązania automatyczne, roboty i rozwiązania o wysokim zaawansowaniu technologicznym" - zapowiedział szef resortu finansów.

Autor: Marcin Musiał

mmu/ pad/