Składka zdrowotna przedsiębiorców 2022 - bez podwyżek ponad 4,9%

Składka zdrowotna 2022. Podatki nas zaskoczyły w tym roku. Nie spodziewaliśmy się, że gospodarka będzie tak dobrze rosła i podatki będą w takiej skali płacone - stwierdził 29 września 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Dodał, że nie ma planów, by podwyższać składkę zdrowotną od przedsiębiorców do poziomu wyższego niż 4,9 proc. Dochody podatkowe w 2021 r. mogą być nawet o 55,7 mld zł, czyli o ponad 15 proc. wyższe niż pierwotnie planowano – powiedział tego samego dnia w Sejmie wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Ściągalność podatków w 2021 roku

Minister finansów pytany podczas środowej rozmowy na antenie Programu I Polskiego Radia o ściągalność podatków w tym roku odpowiedział: "Podatki nas zaskoczyły w tym roku. Nie spodziewaliśmy się oryginalnie, że gospodarka będzie tak dobrze rosła i podatki będą w takiej skali płacone".

Jak ocenił Kościński ściągalność podatków jest jak najbardziej dobra. "Pozwala nam na nowelizację budżetu i wpompowanie kolejnych pieniędzy w polską gospodarkę" - powiedział.

214 mld zł z VAT

Zaznaczył, że najwięcej pieniędzy w budżecie państwa pochodzi z VAT. "W tym roku prognozujemy, że będzie to 214 mld zł" - wskazał. Dodał, że to kwota o 30 mld zł wyższa od początkowych szacunków. Według Kościńskiego drugi najwyższy podatek płacony w Polsce to akcyza - tegoroczne wpływy z tego tytułu mają wynieść 75 mld zł. Wyjaśnił, że chodzi o wpływy z hazardu, alkoholu, papierosów. Z kolei trzeci największy podatek w tegorocznym budżecie ma pochodzić z PIT i wynieść 71 mld zł. "CIT od korporacji jest na poziome 49 mld zł - to czwarty największy podatek" - dodał.

Zapytany o szarą strefę Kościński zaznaczył, że kiedyś luka VAT sięgała prawie 25 proc. - "ponad 50 mld rocznie traciliśmy". "Teraz obniżyliśmy tę lukę na ok. 10 proc. Naszym celem jest, by obniżyć ją do 5 proc. w ciągu następnych kilku lat. Nad tym właśnie pracujemy" - wskazał.

Podatek cyfrowy

Odnosząc się do podatku cyfrowego od dużych korporacji, takich jak Facebook czy Google, szef MF wyjaśnił, że musi on być wprowadzony na poziomie międzynarodowym. "Jesteśmy na dość zaawansowanym poziomie w rozmowach z OECD, żeby wdrożyć taki podatek" - wyjaśnił.

Składka zdrowotna przedsiębiorców 2022 - bez podwyżek ponad 4,9%

Kościński, pytany do jakiej wysokości i w jakim tempie będzie podwyższana składka zdrowotna od przedsiębiorców powiedział, że nie ma żadnych planów, żeby ją podwyższać co roku o kilka procent. "4,9 proc. i na tym kończymy" - zapewnił.

W ramach Polskiego Ładu rząd założył, że rozliczający się podatkiem liniowym będą płacić składkę zdrowotną w wysokości 4,9 proc. dochodów, ale nie mniej niż 270 zł (kwota jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia). Także osoby płacące podatek według karty podatkowej będą płacić składkę liczoną od minimalnego wynagrodzenia, a więc będzie ona wynosić 270 zł. Z kolei dla osób rozliczających się podatkiem zryczałtowanym zostaną ustawione progi – ci o rocznych przychodach do 60 tys. zł będą płacić składkę w wysokości 9 proc. od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Dla firm o przychodach między 60 tys. zł a 300 tys. zł składka będzie liczona od 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, zaś dla firm o przychodach ponad 300 tys. zł – od 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

W projekcie zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu znajdują się także przepisy, mające na celu walkę z szarą strefą. Chodzi m.in. o możliwość uznania za polskiego rezydenta podatkowego podmiotu zarejestrowanego w innym kraju, jeśli jest on zarządzany z polski. W razie wykrycia, że pracodawca płaci część pensji pod stołem, to na niego spadnie obowiązek zapłaty zaległych podatków i składek. Uszczelnieniu ma także służyć wprowadzenie obowiązku przesyłania przez firmy i jednoosobowe działalności gospodarcze danych księgowych. Tzw. JPK CIT czy JPK PIT ma ułatwić wykrywanie firm, które zaniżają podatki. (PAP)

Skuza: Dochody podat kowe mogą być nawet o 55,7 mld zł wyższe niż pierwotnie planowano

W środę 29 września 2021 r. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. oraz – związanego z nią – projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, czyli tzw. ustawy okołobudżetowej.

„Pierwotny projekt opracowywany był w połowie ubiegłego roku, czyli w warunkach wysokiej niepewności co do sytuacji makroekonomicznej i trendów w gospodarce. Wyniki gospodarki w II połowie 2020 r. i w I połowie 2021 r., między innymi dzięki wsparciu polityki fiskalnej, okazały się lepsze od oczekiwań” – powiedział wiceminister finansów Sebastian Skuza przedstawiając projekty w Sejmie.

PKB

Dodał, że w I półroczu 2021 r. PKB wzrósł w ujęciu realnym o 5 proc., licząc rok do roku, a w całym roku gospodarka ma urosnąć o 4,9 proc. w stosunku do planowanego w pierwotnej ustawie 4-proc. rozwoju.

Dochody podatkowe większe niż planowano rok temu

„Sytuacja makroekonomiczna jest korzystniejsza z punktu widzenia gromadzenia dochodów podatkowych. Mogą one być nawet o 55,7 mld zł, czyli o 15 proc. wyższe niż pierwotnie planowano” – stwierdził wiceminister finansów.

Dochody budżetu zaplanowane w nowelizacji mają wynieść 483 mld zł, czyli o 78,5 mld zł więcej niż w pierwotnej ustawie, co wynika – jak wskazał Skuza – z wyższej wpłaty z zysku NBP, dochodów z aukcji uprawnień do emisji CO2 czy też wyższych dywidend. Dodał, że wyższe dochody umożliwią obniżenie deficytu do 40,4 mld zł ale także zwiększenie wydatków do ponad 523 mld zł. Wśród zaplanowanych nowych wydatków jest przekazanie 8 mld zł samorządom w ramach wsparcia na realizację zadań własnych.

Sebastian Skuza powiedział także, że w rozpatrywanym projekcie ustawy okołobudżetowej znalazły się zapisy, na mocy których zostanie utworzony 6-proc. fundusz motywacyjny dla pracowników jednostek budżetowych.

„Te działania w pewien sposób rekompensują to, że w pierwotnym projekcie nie był przewidziany fundusz nagród, a z kolei w 2020 r. środki na wynagrodzenia były blokowane decyzjami administracyjnymi” – powiedział wiceminister finansów.

Dodał także, że zmiany przewidują m.in. dodatkowe 4 mld zł dla samorządów na inwestycje w obszarze wodociągów i kanalizacji. (PAP)

