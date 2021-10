Pilotaż VAT UE CBR (Cross-Border Rulings) jest nową formą współpracy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) z podatnikami VAT. Pilotaż ma dać podatnikom pewność co do opodatkowania VAT-em tej samej transakcji w innych państwach członkowskich UE podczas planowania przez nich działań gospodarczych.

Uzgodnienie interpretacji podatkowej dot. VAT z administracją innego państwa członkowskiego UE

Współpraca z administracją innego państwa członkowskiego UE w celu uzgodnienia interpretacji prawa podatkowego w obszarze VAT odbywa się na wniosek podatnika.

Uruchomienie przez KAS pilotażu VAT UE CBR ma zmniejszyć ryzyko różnej interpretacji przez współpracujące administracje podatkowe państw członkowskich UE tego samego stanu faktycznego lub prawnego, które dotyczy transakcji wykonywanej przez wnioskodawcę.

Nasze działania powinny przyczynić się do zmniejszenia ryzyka powstania w przyszłości podwójnego opodatkowania podatkiem VAT. Pilotaż VAT UE CBR stanowi więc narzędzie zapobiegania powstawaniu sporów w zakresie opodatkowania VAT, a jego celem jest zapewnienie neutralności fiskalnej – mówi szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska.

Czym jest VAT UE CBR?

Pilotaż VAT UE CBR jest projektem, który został zainicjowany w ramach grupy EU VAT Forum, który jest obecnie realizowany przez 18 państw członkowskich UE (Polskę, Belgię, Danię, Irlandię, Estonię, Hiszpanię, Francję, Włochy, Cypr, Łotwę, Litwę, Maltę, Węgry, Niderlandy, Portugalię, Słowenię, Finlandię i Szwecję).



Celem pilotażu VAT UE CBR jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom podatników VAT, którzy planując działania gospodarcze chcieliby mieć pewność odnośnie do opodatkowania tej samej transakcji w poszczególnych państwach członkowskich UE. Pilotaż VAT UE CBR ma ambicję zmniejszenia ryzyka dokonania przez współpracujące administracje podatkowe państw członkowskich UE różnej interpretacji tego samego stanu faktycznego lub prawnego związanego z dokonywaną przez wnioskodawcę transakcją. Powinno to przyczynić się do zmniejszenia ryzyka powstania w przyszłości podwójnego opodatkowania podatkiem VAT. Pilotaż VAT UE CBR stanowi więc narzędzie zapobiegania powstawaniu sporów w zakresie opodatkowania VAT i jego celem jest zapewnienie neutralności fiskalnej.

Wnioski CBR

W związku z przystąpieniem przez Polskę do realizowanego przez niektóre państwa członkowskie UE pilotażu VAT UE CBR wnioskodawcy są uprawnieni do wystąpienia do Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: „KAS”) ze Wstępnym wnioskiem CBR, a po jego akceptacji przez KAS, z Wnioskiem CBR.

Celem wniosku CBR jest uzgodnienie na wniosek podatnika interpretacji prawa podatkowego z obszaru VAT w sprawach o charakterze transgranicznym, z administracją podatkową państwa członkowskiego UE, które przystąpiło do pilotażu VAT UE CBR (VAT: The list of EU VAT cross-border rulings (CBR) available on line has been updated (europa.eu)).

Proponowane przez KAS formularze Wstępnego wniosku CBR oraz Wniosku CBR mają charakter nieobligatoryjny, jednak rekomendowane jest ich wykorzystanie.

Złożenie Wstępnego wniosku CBR i Wniosku CBR nie podlega opłacie.

Korespondencja w sprawach wszczętych Wstępnym wnioskiem CBR i Wnioskiem CBR odbywa się za pośrednictwem następujących adresów poczty elektronicznej:

CBR.poland@mf.gov.pl

adresu poczty elektronicznej do korespondencji wskazanego przez wnioskodawcę odpowiednio we Wstępnym wniosku CBR lub Wniosku CBR.

Wstępny wniosek CBR

Wstępny wniosek CBR kieruje się na adres skrzynki pocztowej: CBR.poland@mf.gov.pl.



KAS rekomenduje wykorzystanie formularza CBR-1: Formularz CBR-1 (Wstępny wniosek o wydanie interpretacji CBR) (DOC, 126 kB)

Wstępny wniosek CBR powinien zostać sformułowany w języku polskim.

Wymogi formalne Wstępnego wniosku CBR

Warunkiem procedowania przez KAS Wstępnego wniosku CBR jest łączne spełnienie następujących wymogów formalnych:

sprawa ma charakter transgraniczny; dotyczy planowanych transakcji, które nie zostały jeszcze dokonane; KAS stwierdzi duży stopień skomplikowania sprawy; wniosek dotyczy uzgodnień z administracją podatkową państwa członkowskiego UE, które przystąpiło do pilotażu VAT UE CBR VAT: The list of EU VAT cross-border rulings (CBR) available on line has been updated (europa.eu) ); został podpisany przez podatnika lub osobę przez niego upoważnioną (link do możliwości podpisania WWCBR: Podpisz dokument elektronicznie – wykorzystaj podpis zaufany - Gov.pl - Portal Gov.pl (www.gov.pl); wnioskodawca wyraził zgodę na: procedowanie przez KAS sprawy z zakresu pilotażu VAT UE CBR

przeprowadzenie przez KAS uzgodnień ze wskazaną we wniosku administracją podatkową państwa członkowskiego UE;

przetwarzanie swoich danych osobowych przez Szefa KAS;

upublicznienie treści uzgodnionej interpretacji CBR po jej anonimizacji na dedykowanych stronach internetowych Komisji Europejskiej.

Realizacja spraw wszczętych Wstępnym wnioskiem CBR

Po otrzymaniu Wstępnego wniosku CBR, KAS dokonuje oceny spełnienia wymogów formalnych. Jeżeli Wstępny wniosek CBR nie spełnia wymogów formalnych KAS poinformuje o tym wnioskodawcę wysyłając wiadomość na wskazany przez niego we Wstępnym wniosku CBR adres poczty elektronicznej do korespondencji wraz ze wskazaniem co należy uzupełnić.

Po otrzymaniu Wstępnego wniosku CBR lub jego uzupełnieniu, KAS zaakceptuje Wstępny wniosek CBR lub odmówi jego przyjęcia z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych. O decyzji KAS wnioskodawca zostanie poinformowany poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej wskazanej we Wstępnym wniosku CBR do korespondencji.

Akceptacja Wstępnego wniosku CBR otwiera możliwość złożenia Wniosku CBR.

Wniosek CBR

Wniosek CBR kieruje się na adres skrzynki pocztowej CBR.poland@mf.gov.pl.



KAS rekomenduje wykorzystanie formularza CBR-2: Formularz CBR-2 (Wniosek o wydanie interpretacji CBR) (DOC, 126 kB)

Wniosek CBR powinien zostać sformułowany w języku polskim i angielskim oraz w przypadku jeżeli wymaga tego administracja podatkowa państwa członkowskiego UE, z którą uzgodnienia żąda wnioskodawca, również w języku wymaganym przez to państwo. VAT: The list of EU VAT cross-border rulings (CBR) available on line has been updated (europa.eu))

Wymogi formalne Wniosku CBR

Warunkiem procedowania przez KAS Wniosku CBR jest łączne spełnienie następujących wymogów formalnych:

sprawa ma charakter transgraniczny; dotyczy planowanych transakcji, które nie zostały jeszcze dokonane; KAS zaakceptowała Wstępny wniosek CBR; wniosek dotyczy uzgodnień z administracją podatkową państwa członkowskiego UE, które przystąpiło do pilotażu VAT UE CBR; Wniosek CBR został podpisany przez podatnika lub osobę przez niego upoważnioną (link do możliwości podpisania WCBR: Podpisz dokument elektronicznie – wykorzystaj podpis zaufany - Gov.pl - Portal Gov.pl (www.gov.pl)); wnioskodawca wyraził zgodę na: procedowanie przez KAS sprawy z zakresu Pilotażu VAT UE CBR

przeprowadzenie przez KAS uzgodnień ze wskazaną we wniosku administracją podatkową państwa członkowskiego UE;

przetwarzanie swoich danych osobowych przez Szefa KAS;

upublicznienie treści uzgodnionej interpretacji CBR po jej anonimizacji na dedykowanych stronach internetowych Komisji Europejskiej.

Realizacja spraw wszczętych Wnioskiem CBR

Po otrzymaniu Wniosku CBR, KAS dokonuje weryfikacji spełnienia wymogów formalnych i w razie potrzeby zwraca się do wnioskodawcy o ich uzupełnienie przesyłając wiadomość na wskazany przez niego we Wniosku CBR adres poczty elektronicznej do korespondencji wraz z wyjaśnieniem koniecznego zakresu uzupełnienia.

Wniosek CBR na prośbę KAS lub administracji podatkowej państwa członkowskiego UE, z którą wnioskodawca prosi o dokonanie uzgodnień, powinien zostać uzupełniony o dokumenty i informacje niezbędne do analizy sprawy.

KAS przygotuje swoje stanowisko w sprawie i skonsultuje je z administracją podatkową państwa członkowskiego UE wskazanego we Wniosku CBR i poinformuje wnioskodawcę o uzgodnieniu lub nieuzgodnieniu wspólnego stanowiska przez KAS z administracją współpracującą w ramach pilotażu VAT UE CBR. W przypadku uzgodnienia stanowiska przez KAS z administracją podatkową państwa członkowskiego UE, z którą wnioskodawca prosił o dokonanie uzgodnień, wnioskodawca otrzyma informację o treści uzgodnionej interpretacji VAT UE CBR.

Uzgodniona interpretacja VAT UE CBR po jej anonimizacji podlega publikacji na dedykowanych stronach internetowych Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Finansów.

Szczegółowe informacje nt. pilotażu VAT UE CBR i zasady składania wniosków o uzgodnienie transgranicznej interpretacji VAT przez Szefa KAS z administracją współpracującą państwa członkowskiego UE są dostępne na podatki.gov.pl - Pilotaż VAT UE CBR.

