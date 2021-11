Europejska Inicjatywa Płatności (EPI) - poparcie Polski

Europejska Inicjatywa Płatności (EPI). 9 listopada 2021 r. Polska, Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy, Hiszpania, Holandia przyjęły wspólne oświadczenie popierające Europejską Inicjatywę Płatności (EPI). To inicjatywa, do której przyłączyło się ponad 30 instytucji, głównie banków (w tym PKO BP).

Podatek u źródła (WHT) – przygotuj się na zmiany 2022! [Webinarium 18 listopada]

18 listopada 2021 r. o godz. 10.00 rozpocznie się bezpłatne szkolenie online (webinarium) poświęcone zmianom w przepisach dotyczących podatku u źródła, które wejdą w życie 1 stycznia 2022 r. Webinarium organizuje ENODO Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

System rozliczeniowy Elixir - 11 listopada nie zrealizujesz przelewu w złotówkach

Elixir - przerwa 11 listopada 2021 r. Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) poinformowała, że system rozliczeniowy Elixir obsługujący przelewy międzybankowe w złotych będzie miał w dniu 11 listopada 2021 r. przerwę w standardowym funkcjonowaniu. Dlatego terminowe płatności warto zaplanować i zlecić przed 11 listopada. Przelewy, które zostaną zlecone w środę 10 listopada po godzinie 16:00 trafią na konta odbiorców w piątek 12 listopada.

Działalność nierejestrowa - zasady, limity, korzyści

Działalność nierejestrowa. W ostatnich dwóch latach ponad dwukrotnie wzrosła liczba osób, które prowadzą nierejestrową działalność zarobkową, czyli taką, która nie wymaga oficjalnego zakładania firmy - poinformowało we wtorek Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Czym jest działalność nierejestrowa? Jakie korzyści wiążą się z prowadzeniem takiej działalności?

Jak zapłacić VAT - procedura unijna oraz nieunijna (OSS) i procedura importu (IOSS)

Jak zapłacić VAT - procedura unijna oraz nieunijna (OSS) i procedura importu (IOSS). Ministerstwo Finansów udzieliło wyjaśnień odnośnie zasad wpłaty podatku VAT w ramach procedury unijnej oraz nieunijnej i procedury importu.

Dodatkowe wynagrodzenie dla wspólnika za zarządzanie spółką komandytową – PIT i składki ZUS

Wynagrodzenie dla wspólnika za zarządzanie spółką komandytową – PIT i składki ZUS. Umowa spółki komandytowej może przewidywać, że za prowadzenie spraw spółki, zarządzanie jej majątkiem i personelem, reprezentowanie spółki na zewnątrz, opracowanie i realizację strategii rozwoju etc. – wspólnikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, które jest niezależne od zysku z tytułu udziału w spółce. Jak powinno być opodatkowane to wynagrodzenie? Czy od tego wynagrodzenia trzeba rozliczać składki ZUS?

Dokumenty potwierdzające wywóz towaru poza UE a stawka 0% VAT w eksporcie

Eksport towarów jest obok wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) objęty możliwością preferencyjnego zastosowania stawki VAT 0%. Oczywiście, także w tym przypadku, aby móc zastosować preferencyjną stawkę podatku, należy spełnić warunki formalne tj. posiadanie odpowiedniej dokumentacji we właściwym terminie. To właśnie posiadanie tej dokumentacji często prowadzi do sporów z organami podatkowymi pod kątem ustalenia, czy odpowiada ona wymogom ustawy o VAT.

Składka zdrowotna przedsiębiorców a PIT - zmiany od 2022 roku. Skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa

Składka zdrowotna a PIT - zmiany od 2022 roku. Począwszy od 2022 roku zmienią się zasady naliczania i rozliczania składki zdrowotnej w zależności od formy opodatkowania PIT. Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej albo podatkiem liniowym zapłacą składkę proporcjonalną do dochodu, natomiast opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości uzależnionej od wielkości uzyskiwanych przychodów.

Jak nagradzać kontrahenta? Rabaty, obniżki cen, programy lojalnościowe

Jak nagradzać kontrahenta? Aby produkt konkretnej firmy trafił do konsumenta, do zakupu trzeba przekonać nie tylko ostatecznego kupującego. Handlowcy z hurtowni często osobiście odwiedzają sklepy, salony kosmetyczne czy serwisy samochodowe, próbując przekonać właścicieli lub pracowników do swojej oferty. Handlowiec może przekonać kontrahentów do współpracy nie tylko doskonałą znajomością oferty, czy dobrymi cenami ale także umiejętnie skonstruowanymi programami lojalnościowymi.

Polski Ład: Grupa VAT – czy warto?

Grupa VAT, czyli nowa instytucja zbiorczego podatnika VAT jest prawdopodobnie najmniej kontrowersyjną zmianą wynikającą z Polskiego Ładu. Nie budzi ona również sporów politycznych (choćby zmian w Senacie), czy krytyki większości ekspertów. Pojawia się zatem pytanie, czy warto rozważyć założenie Grupy VAT?

Jak zarządzać spółką i pozostać anonimowym? Powiernictwo udziałów

Powiernictwo udziałów. Ostatnio coraz częściej przedsiębiorcy chcieliby prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki z o.o., a jednocześnie robić to w sposób anonimowy. W wielu wypadkach takie rozwiązania są wymuszone przez rynek, zakaz konkurencji, jak również specyfikę niektórych branż. Co do zasady rozpoznawalność konkretnej osoby stanowi ogromną wartość dodaną dla spółki, jednakże w niektórych przypadkach może to być przysłowiowa „kula u nogi” uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca przeprowadzenie planowanych inwestycji.

Korekta JPK_VAT bez czynnego żalu od 2022 roku

Korekta JPK_VAT bez czynnego żalu. W przepisach Polskiego Ładu zniesiono konieczność składania czynnego żalu przy korekcie JPK_VAT, tym samym uwzględniono postulat Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców - poinformowało Biuro Rzecznika. Zmiana ta wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 roku.

Podatek od nieruchomości - budowla w kompleksowym środku trwałym

Podatek od nieruchomości - budowla w kompleksowym środku trwałym. 12 października 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny (w sprawach o sygn. III FSK 1755/21, III FSK 1261/21, III FSK 107/21) wydał kluczowe orzeczenia z punktu widzenia określenia podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli, których wartość została ujęta w tzw. kompleksowych środkach trwałych .

VAT – kolejne pułapki na podatników

Podatnicy VAT nauczeni doświadczeniem lat 2004-2014 pytają, które to nowe przepisy tego podatku są również nową pułapką na naiwnych zastawioną po to, aby ktoś na nich zarobił. Tym kimś nie jest bynajmniej budżet, lecz „międzynarodowi inwestorzy” dla których być może napisano te przepisy.

Polski Ład w podatkach od 2022 roku. Jak przygotować się na zmiany?

Polski Ład w podatkach - jak przygotować się na zmiany? Ryczałt, IP BOX, Prosta Spółka Akcyjna czy rozwiązania prawa holdingowego. To tylko niektóre sposoby, które mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorców, aby niwelować negatywne skutki podatkowe wprowadzone przez „Polski Ład". Niektóre rozwiązania mogą być korzystne dla pracowników, ale branża IT może przejść zawirowania, bo specjaliści chętniej mogą zmieniać miejsce pracy.

Polski Ład w podatkach - kto straci, a kto zyska [Wywiad z ministrem Sarnowskim]

Polski Ład w podatkach. Polski Ład to ulga dla osób mniej zarabiających. Dla części z nich obciążenie podatkowo-składkowe zmniejszy się niemal o połowę - mówi w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną Jan Sarnowski, wiceminister finansów odpowiedzialny za kwestie podatkowe.

SLIM VAT 2 - zmiany w uldze na złe długi

Ulga na złe długi. Pakiet SLIM VAT 2 zaczął obowiązywać od 1 października 2021 r. Jedną z istotniejszych zmian przewidzianych w nowych przepisach jest uproszczenie stosowania ulgi na złe długi. Jest to bezpośredni skutek wyroku TSUE z 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19. Na wstępie należy zaznaczyć, że pomimo kilku pozytywnych rozwiązań przewidzianych w SLIM VAT 2, to jednak pakiet ten nie implementuje w pełni wyroku TSUE.

Czy CIT jest podatkiem dobrowolnym?

Czy CIT jest podatkiem dobrowolnym? W raporcie „Księga wstydu Ministerstwa Finansów – dyskryminacja podatkowa polskich firm” Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wskazuje jak wielka jest skala niepłacenia podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). ZPP ocenia, że CIT jest de facto podatkiem dobrowolnym. Jak wynika ze statystyk, płacą go jedynie ci, którzy chcą to robić. Przykładowo spółka T-Mobile Polska zapłaciła w ciągu ostatnich 5 lat łącznie niecałe 31 tys. zł podatku (przy przychodach w tym okresie ponad 43 mld zł) . Natomiast spółka Volkswagen Motor Polska zapłaciła w ciągu ostatnich 5 lat łącznie niecałe ok. 535 tys. zł podatku (przy przychodach w tym okresie prawie 32 mld zł i otrzymanej pomocy publicznej ponad 924 mln zł). Zdaniem ZPP remedium na obecną patologię byłoby wprowadzenie powszechnego i prostego podatku przychodowego.

Jakość raportowania klimatycznego w Polsce

Raportowanie klimatyczne. Poziom zgodności raportowania klimatycznego spółek notowanych na GPW z rekomendacjami TCFD jest niższy o 13 pkt proc. od średniej światowej - wynika z badania EY Polska: Barometr Ujawnień Ryzyka Klimatycznego Polska 2021. Natomiast jakość tych ujawnień jest niższa o 15 pkt proc.

Świadczenia o podobnym charakterze a podatek u źródła

Świadczenia o podobnym charakterze a podatek u źródła. W przypadku dokonywania płatności za usługi niematerialne np. doradcze, prawne, księgowe na rzecz kontrahentów zagranicznych należy mieć na uwadze fakt, że w określonych przypadkach może powstać obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w Polsce (tzw. podatek u źródła).

Eksport towarów (pośredni i bezpośredni) – jaka stawka VAT?

Eksport towarów - stawka VAT. Jako spółka polska sprzedaliśmy towar spółce na Węgrzech, która następnie sprzedała ten towar na Ukrainę. Dostawa szła bezpośrednio z Polski na zasadach EXW. Transport organizowała spółka z Węgier. Czy w związku z tymi warunkami Incoterms powinniśmy zastosować stawkę VAT 23%? Czy może powinniśmy potraktować tę dostawę jako eksport ze stawką 0% VAT?

Przedawnienie faktur - 1 stycznia 2022 r. przedawnią się faktury z 2019 roku

Przedawnienie faktur. 1 stycznia 2022 r. przedawnią się faktury wystawione w 2019 r. Po tym czasie odzyskanie pieniędzy od dłużników przed sądem stanie się niemożliwe - przypominają eksperci Krajowego Rejestru Długów. Należności nie przepadną, jeśli przedsiębiorcy zdecydują się na windykację polubowną.

Usługa transportu międzynarodowego towarów na gruncie podatku VAT

Usługa transportu międzynarodowego towarów na gruncie podatku VAT to bardzo złożone zagadnienie. W związku z tym wymaga każdorazowo dogłębnej weryfikacji danej transakcji przez świadczącego usługi pod kątem ustalenia właściwej stawki podatku VAT. Należy mieć na względzie, że klasyfikując dane świadczenie mające podłoże międzynarodowe należy odwołać się do ustawy o VAT, ale także do treści stosownego Rozporządzenia Ministra Finansów określającego warunki do zastosowania obniżonej stawki podatku VAT.

Odsetki ustawowe - podwyżka od 4 listopada 2021 r.

Odsetki ustawowe - podwyżka od 4 listopada 2021 r. Wskutek podwyższenia stopy referencyjnej NBP (z 0,5% do 1,25%), podwyższeniu uległa od 4 listopada 2021 r. wysokość odsetek ustawowych (kapitałowych) i odsetek ustawowych za opóźnienie - określonych w kodeksie cywilnym. Mimo podwyższenia od 4 listopada br. także wysokości stopy lombardowej NBP - bez zmian pozostaje wysokość odsetek od zaległości podatkowych i odsetek od niezapłaconych w terminie składek na ubezpieczenie społeczne. Nie zmieni się także (przynajmniej do 31 grudnia 2021 r.) wysokość odsetek "za opóźnienie w transakcjach handlowych", bowiem do ustalenia wysokości tych odsetek stosuje się stopę referencyjną NBP obowiązującą w dniu: 1 stycznia (do odsetek należnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca) oraz w dniu 1 lipca (do odsetek należnych za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia).

Podwyżka stóp procentowych NBP od 4 listopada 2021 r.

Podwyżka stóp procentowych NBP. Na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2021 r. Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe NBP ze skutkiem od 4 listopada 2021 r. Stopa referencyjna została podwyższona o 75 pb (punktów bazowych) do 1,25%. Stopa depozytowa wzrosła do 0,75%. Stopa lombardowa została podniesiona do 1,75%. Stopa redyskontowa weksli wzrosła do 1,30%, a stopa dyskontowa weksli została ustalona na poziomie 1,35%.