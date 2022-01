Podatek dochodowy pracowników i przedsiębiorców w 2022 roku. Kto zyska, kto straci na Polskim Ładzie?

Ministerstwo Finansów informuje, że na zmianach dotyczących tzw. klina podatkowo-składkowego (zmiany w PIT i składce zdrowotnej) zyska 18 mln polskich obywateli. Natomiast dla ok. 5 mln osób zmiany będą neutralne. Neutralność to m.in. specjalne rozwiązanie dla klasy średniej, które amortyzuje zmiany w składce zdrowotnej. I to zarówno u pracowników, jak i u przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej. Kto zyska, a kto straci na Polskim Ładzie?

(Nowy) Polski Ład od 2022 roku

Polski Ład to wyższa kwota wolna – aż 30 tys. zł i wyższy próg podatkowy – aż 120 tys. zł i zmiany w składce zdrowotnej, w efekcie których więcej pieniędzy trafi do służby zdrowia. W Polskim Ładzie składka zdrowotna wreszcie płacona będzie na sprawiedliwych zasadach – zasadniczo 9 proc. od dochodu. Zlikwidowana zostanie również możliwość jej odliczenia od podatku. Dla większości pracowników i przedsiębiorców nie spowoduje to jednak podwyższenia obciążeń podatkowo-składkowych.



W efekcie tych zmian w portfelach Polaków zostanie więcej pieniędzy – i to aż 17 mld zł rocznie. Na samej reformie klina podatkowo-składkowego zyska 18 mln obywateli. Dla ok. 5 mln osób zmiany będą neutralne. W rezultacie reforma będzie korzystna lub co najmniej neutralna dla 90 proc. Polaków. Korzyści z Polskiego Ładu odczują pracownicy i przedsiębiorcy, którzy zarabiają do 5 700 zł brutto miesięcznie.



Przykładowo: