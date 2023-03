Stosowania wspólnej procedury tranzytowej dla przewozów towarów do lub przez terytorium Ukrainy - komunikat Służby Celnej Ukrainy

Komunikat wraz z ulotką (w języku angielskim) jest dostępny na stronie internetowej Służby Celnej Ukrainy (strona otwiera się w nowym oknie) - „UA NOTE NCTS”.

Departament Ceł Ministerstwa Finansów jednocześnie opublikował najważniejsze informacje z tego komunikatu przetłumaczone na język polski.

Urząd tranzytowy

W Ukrainie ponad 200 oddziałów celnych działa jako urzędy wyjścia/przeznaczenia, a dodatkowo ponad 30 oddziałów granicznych działa jako urzędy tranzytowe.

Pełna lista funkcjonujących ukraińskich urzędów celnych opublikowana jest na witrynie internetowej Komisji Europejskiej.

Przy przewozie towarów na terytorium Ukrainy ważne jest prawidłowe deklarowanie urzędu tranzytowego, który (w przypadku wjazdu do Ukrainy) musi być jednym z ukraińskich urzędów celnych granicznych. Lista głównych przejść granicznych na granicy UE-Ukraina została załączona w komunikacie.



Zgodnie z art. 5 Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej możliwie jest zawieszenie procedury tranzytu na terytorium kraju trzeciego. W przypadku Ukrainy takim krajem obecnie jest Mołdawia. Możliwe jest zatem, dla towarów przemieszczających się z lub przez terytorium Rumunii do lub przez terytorium Ukrainy (i w przeciwnym kierunku), niekończenie wspólnej procedury tranzytowej na rumuńsko-mołdawskim lub ukraińsko-mołdawskim przejściu granicznym. Należy jedynie wprowadzić do systemu informację o przekroczeniu granicy. Tym samym procedura tranzytu będzie obowiązywała na terytorium Rumunii i Ukrainy, a będzie zawieszona na czas przemieszczania się towarów przez obszar Mołdawii. W celu zastosowania takiej procedury zgłaszający muszą zadeklarować zarówno rumuński, jak i ukraiński graniczny urząd celny jako urzędy tranzytowe.

UA NCTS Helpdesk

Wszelkie pytania dotyczące stosowania wspólnej procedury tranzytowej w Ukrainie można kierować do UA NCTS Helpdesk drogą e-mail na adres helpdesk_NCTS@customs.gov.ua w godzinach urzędowania (poniedziałek-piątek 8:00-20:00 GMT+2). W przypadkach pilnych (krytycznych) problemów technicznych poza godzinami urzędowania należy kontaktować się na adres ncts-monitoring@customs.gov.ua

Zabezpieczenia

W celu przewozu towarów na terytorium Ukrainy zgłaszający musi zaktualizować swoje zabezpieczenie, tak by było ważne na obszarze Ukrainy.

W przypadku zwolnienia z zabezpieczenia podmiot musi zawnioskować o zaktualizowanie zabezpieczenia we właściwym urzędzie składania gwarancji.

W przypadku zabezpieczenia generalnego podmiot musi zawnioskować o zmianę zobowiązania u swojego gwaranta, a następnie dokonać aktualizacji zabezpieczenia we właściwym urzędzie składania gwarancji.

W celu rozszerzenia ważności terytorialnej zabezpieczenia generalnego na Ukrainę gwarant musi wskazać w swoim zaktualizowanym zobowiązaniu adres do doręczeń lub ustanowić przedstawiciela w Ukrainie (art. 12 załącznika I do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej).

W Ukrainie obowiązuje wykaz banków i towarzystw ubezpieczeniowych uprawnionych do składania zobowiązań dla operacji wspólnego tranzytu, z którymi można się kontaktować w tym celu. Lista tych instytucji finansowych znajduje się na oficjalnej stronie internetowej Służby Celnej Ukrainy (strona otwiera się w nowym oknie) lub można prosić o jej przesłanie drogą e-mail przez UA NCTS Helpdesk.

Zniszczenie/uszkodzenie ładunku w związku z działaniami wojennymi (siła wyższa)

W przypadku zniszczenia lub nieodwracalnej utraty towarów w wyniku działań militarnych dług wygasa zgodnie z przepisami art. 112 par. 2 (b) załącznika I do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej (siła wyższa).

Ukraińska Izba Handlowo-Przemysłowa potwierdziła okoliczności działania siły wyższej na terytorium Ukrainy od 24.02.2022 r. do odwołania. Więcej informacji można znaleźć w piśmie Ukraińskiej Izby Handlowo-Przemysłowej (strona otwiera się w nowym oknie).

W szczególności Ukraińska Izba Handlowo-Przemysłowa potwierdziła, że okoliczności siły wyższej od 24.02.2022 r. do odwołania są nadzwyczajne, niemożliwe do uniknięcia i obiektywne (niezależne) dla przedsiębiorstw i osób fizycznych podlegających umowom i innym zobowiązaniom, wypełnienie których stało się niemożliwe w wymaganym terminie w związku z zaistnieniem takich okoliczności siły wyższej.

Zgłoszenia łączone (poszerzone)

Ukraina dostosowała swoje przepisy do regulacji UE w zakresie składania PDS (przywozowa deklaracja skrócona) dla towarów wprowadzanych na obszar Ukrainy. Zaleca się (jeśli to możliwe) wprowadzanie danych bezpieczeństwa i ochrony w zgłoszeniach tranzytowych w celu przyspieszenia procesu obsługi na granicy. Jeśli dane PDS nie będą podane w zgłoszeniu tranzytowym, wtedy PDS musi być odrębnie przesłana organom celnym Ukrainy, aby towary mogły zostać wprowadzone do Ukrainy.