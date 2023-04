Polskie firmy przygotowują się do dostarczania do Ukrainy niezbędnych towarów, które pomogą w odbudowie tego kraju. Potrzeba jednak niezbędnej infrastruktury i wypracowanych procedur, by bez zakłóceń dostarczać materiały budowlane do Ukrainy. Brakuje przede wszystkim magazynów tuż przy granicy, gdzie można byłoby konsolidować towary wysyłane do Ukrainy.