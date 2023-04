Rozlicz PIT do 2 maja 2023 r. i wygraj samochód, mieszkanie lub 100 tys. zł

Sezon PIT-owy 2022/2023 już się kończy. Wielu już się rozliczyło

9 mln PIT-ów, w tym aż 5 mln przez usługę rządową Twój e-PIT, to bilans tegorocznych rozliczeń, których do tej pory dokonali polscy podatnicy. Na konto każdego z nich trafiło średnio ponad 1 tys. zł z puli zwróconych w sumie 10 mld zł. Według szacunków Ministerstwa Finansów zwroty z podatku PIT w 2023 r. wyniosą ponad 17,5 mld zł wobec 10,5 mld zł w 2022 r. i skorzysta z nich nie mniej niż 15 mln podatników.

Który PIT dla kogo?

Największą grupę płatników (4 mln 603 tys.) stanowią osoby rozliczające się na druku PIT-37. Wypełniają go podatnicy osiągający przychody m.in. z pracy, emerytur, umów zlecenie i o dzieło. Mogą go wypełnić także Polacy rozliczający się z małżonkiem czy samotnie wychowujący dzieci.

Mniejszą popularnością cieszy się PIT-28 (192 tys. deklaracji) dedykowany dla osób uzyskujących przychody z jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki opodatkowanej ryczałtem, wynajmujących mieszkanie lub inną nieruchomość zlokalizowaną w Polsce, jak i za granicą czy sprzedający własne produkty rolne lub zwierzęce przetworzone sposobem nieprzemysłowym.

103 tys. podatników złożyło do tej pory PIT-36. To ludzie, którzy np. prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, uzyskują przychody z najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy lub innych podobnych umów czy osiągają przychody z zagranicy.

PIT-38 wybrało dotychczas 92 tys. Polaków osiągających zyski z kapitałów pieniężnych uzyskanych np. z gry na giełdzie. Najmniej formularzy to oświadczenia PIT-OP (6 tys.), czyli oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (OPP) i PIT-DZ (5 tys. deklaracji) – skierowany do rodzin, które w 2023 roku będą chciały skorzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie tzw. ulgi 4+.

– Ulgi i odliczenia, z których możemy skorzystać w tym roku składając PIT oraz perspektywa uzyskania – szczególnie cennej w obecnych czasach gospodarczych – dodatkowej gotówki, tj. zwrotu podatku, z pewnością zachęcają Polaków do szybkich rozliczeń. Warto jednak wypełniać deklarację nie szybko, a dobrze, bo nie trudno tu o błędy. Te najczęściej popełniane w deklaracjach podatkowych osób aktywnych zawodowo to niewłaściwy adres, brak podpisu czy zły identyfikator podatkowy. Niejednokrotnie zdarzają się też błędy przy wysyłce deklaracji przez Internet np. niezgadzająca się kwota przychodu z ubiegłego roku niezbędna do autoryzacji danych zeznania podatkowego – mówi Magda Dąbrowska, wiceprezes Grupy Progres. – Problemem jest też brak wiedzy o różnego rodzaju ulgach, z których można skorzystać, a nawet załącznikach wymaganych przez urząd. Ich brak może spowodować, że dana ulga nie zostanie naliczona. Dlatego warto sprawdzić wszystko kilka razy, bo jest z czego korzystać – dodaje ekspertka.

Ponad 25 ulg i odliczeń w PIT. Wybierz coś dla siebie

Miniony rok przyniósł wiele zmian podatkowych. Obejmują one także zasady rozliczania rocznej deklaracji PIT w urzędzie skarbowym. Nowych możliwości zmniejszenia podatku nie brakuje i można z nich skorzystać po spełnieniu określonych przepisami wymogów.



Największa grupa, tj. wypełniająca w tym roku deklarację PIT-37, może uwzględnić najpopularniejsze odliczenia, na przykład skorzystać z ulgi prorodzinnej. Ulga nie jest uzależniona od dochodów rodziców, ale rośnie wraz z wielkością rodziny. W skali rocznej na pierwszą dwójkę dzieci wynosi ona po 1112,04 (czyli 2 224,08 zł), na trzecie dziecko - 2000,04 zł (w sumie 4224,12 zł), a na czwarte i każde kolejne po 2 700 zł (w sumie mając czwórkę dzieci, możemy odliczyć 6 924,12 zł).



Z ulg mogą skorzystać też osoby, które ponoszą wydatki na leki czy sprzęt rehabilitacyjny (ulga na sprzęt rehabilitacyjny jest równa wysokości poniesionych kosztów). Co ważne, istnieje także możliwość odliczenia przez osobę niepełnosprawną wydatków na używanie samochodu (ulga w wysokości 2 280 zł). Od podatku można odpisać też inne wydatki, np. na Internet (max. 760 zł) i termomodernizację (do 53 000 zł).

Pojawiają się także inne przywileje podatkowe, takie jak ulga na powrót (dochód z pracy za granicą, można odliczyć max. 1 360,00 zł) czy ta przeznaczona dla pracujących seniorów oraz osób młodych do ukończenia 26 r.ż. (uldze podlegają przychody uzyskane od stycznia do grudnia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł).



Można odliczyć też składki na związki zawodowe (ulga do 500 zł).



Skarbówka nagradza również osoby działające dobroczynnie. W tym roku mogą one odliczyć darowizny przeznaczone na kościół, organizacje pożytku publicznego oraz edukacji zawodowej. Ulga przysługuje również krwiodawcom. Podatnik może też uwzględnić w deklaracji od 100 do 200 proc. wartości darowizny na cele walki z COVID-19 oraz odliczyć wydatki na tablety i laptopy przekazane placówkom oświatowym.

Samochód, mieszkanie i niezła gotówka od miasta, ale…

Do rozliczeń zachęcają też poszczególne regiony, które kuszą swoich mieszkańców profitami za złożenie deklaracji w danym mieście. W Gdyni można wygrać np. nagrody finansowe o wartości 10 000 zł każda, rowery miejskie, karnety na Open’er Festival oraz zestawy wakacyjne „I love Gdynia”. Do udziału w loterii zgłosiło się już ponad 5,6 tys. osób.



Chętnych do ubiegania się o nagrody nie brakuje też w Kielcach. Do organizatorów trafiło dotychczas 1 030 zgłoszeń internetowych. Spośród wszystkich zgłoszeń wylosowana zostanie nagroda główna - 10 000 zł oraz bony o wartości 2 000 zł.



Do loterii w Łodzi tylko w pierwszym tygodniu jej trwania dołączyła rekordowa liczba ponad 4 tys. osób. Co tydzień rozlosowana będzie nagroda – 1 000 złotych, co miesiąc będzie można zdobyć 10 000 złotych, a w wielkim finale, który zaplanowano w połowie maja, główną wygraną będzie 100 000 złotych.



Za rozliczenie w Warszawie można dostać samochód hybrydowy (Toyota Yaris) o wartości ponad 100 000 zł (ubezpieczenie i podatek pokrywa organizator) oraz inne przedmioty tj. rowery elektryczne czy smartwatche. W pobliskich Markach nagrodą główną jest samochód Toyota Aygo X, te dodatkowe to smartfony Samsung Galaxy A33 i grille gazowe.



Rozliczając PIT we Wrocławiu, skorzystamy z 10 bezpłatnych wejść do miejskich atrakcji, m.in. ZOO, Hydropolis, Hali Stulecia czy Aquaparku. Warto jednak dodatkowo potwierdzić zameldowanie na pobyt stały w tym mieście, by uzyskać status Nasz Wrocław MAX. Otrzymujemy wtedy aż 19 bezpłatnych wejść, a także roczną kartę do ZOO w cenie jednorazowego wstępu czy roczny karnet VIP do Aquaparku za pół ceny.



W loterii PIT-owej organizowanej przez Wasilków (woj. podlaskie) do wygrania jest wiele cennych nagród, wśród których znajduje się mieszkanie o pow. 47 mkw. Można zdobyć też telewizory, frytkownice, wyciskarkę oraz klimatyzator. Nagrodami kuszą również Katowice, Kraków, Lublin czy Pruszcz Gdański.

– Zachęty poszczególnych miast do rozliczenia podatkowego w danej aglomeracji są kuszące, jednak należy pamiętać, że zgodnie z przepisami do prawidłowego rozliczenia PIT należy przyjąć adres zamieszkania, pod jakim mieszkamy w dniu składania deklaracji. Oznacza to, że deklarację PIT składamy do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania, w dniu, w którym składane jest zeznanie podatkowe – zaznacza Magda Dąbrowska, wiceprezes Grupy Progres. – Dlatego, jeśli kusi nas perspektywa wygrania mieszkania czy samochodu w miejscowości, z którą nie mamy nic wspólnego, to radziłabym zastanowić się dwa razy przed złożeniem deklaracji niezgodnej z prawdą. Podobnie jak w przypadku popełnionych w deklaracji błędów lub niezłożenia formularza PIT w wymaganym czasie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnik, który nie zrobił tego w terminie i nie płaci podatku należnego fiskusowi, a na dodatek sąd uzna go za przestępcę skarbowego, to taka osoba podlega karze grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych, albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie – dodaje Magda Dąbrowska.

Źródło: Grupa Kapitałowa Progres