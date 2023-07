JPK_GV - obowiązek przesyłania co miesiąc przez członków grupy VAT

Z preferencji w ZUS, takich jak ulga na start czy Mały ZUS, mogą skorzystać przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą. Później co do zasady powinni przejść na duży ZUS lub wybrać Mały ZUS Plus. Natomiast w związku ze zmianami wprowadzonymi w płacy minimalnej może się okazać, że od lipca 2023 roku przedsiębiorcy zapłacą mniej składek na Małym ZUS Plus niż na Małym ZUS.