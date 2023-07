Kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn

Informacje o klientach zbierane przez biegłych rewidentów przekazywane do PANA. Co wynika z projektu nowelizacji?

Przyjęta już przez Radę Ministrów i skierowana do Sejmu nowelizacja przepisów ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym budzi wątpliwości niektórych ekspertów i przedsiębiorców. Co mają zmienić nowe przepisy i z czego wynikają wątpliwości? Co ciekawe, zdaniem Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego zmiany są niewielkie i nie zmienia się zakres przekazywanych do PANA informacji pochodzących z badań sprawozdań finansowych.