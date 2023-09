Branża hazardowa to spory rynek. Ponad 5 mld zł z tytułu podatku od gier

Branża hazardowa to spory rynek, który w 2022 roku wpłacił do budżetu ponad 5 mld zł z tytułu podatku od gier oraz dopłat, natomiast łączna wartość dodana działalności Grupy Kapitałowej Totalizatora Sportowego w 2022 roku wyniosła 4,4 mld zł - podali w Karpaczu eksperci Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie i Totalizatora Sportowego.

Wpływ branży hazardowej na polską gospodarkę

Z omawianego w trakcie Forum Ekonomicznego w Karpaczu raportu przygotowanego przez ekspertów SGH wynika, że wpływ branży hazardowej na polską gospodarkę jest znaczący w kilku obszarach. Jak wskazał dr Mariusz Strojny, pełnomocnik rektora SGH ds. transferu technologii, oddziaływanie całej branży gier oraz jej głównego podmiotu, czyli Totalizatora Sportowego odbywa się w trzech kategoriach ekonomicznych. „Dokładniej rzecz ujmując, chodzi o wartość dodaną brutto do gospodarki, dochody netto gospodarstw domowych oraz zatrudnienia, które w ostatnich lata znacząco wzrosło” - podkreślił.

Segmenty branży hazardowej w Polsce

Jak wyjaśnił, głównym segmentem branży hazardowej w Polsce jest kasyno internetowe, które odpowiada za 47 proc. przychodów. Kasyna stacjonarne to 13 proc., zakłady wzajemne 21 proc., automaty mają 8 proc., loterie pieniężnie 4 proc., a gry liczbowe 7 proc. udziału.

Wpłaty branży hazardowej do budżetu państwa

Dr Strojny podkreślił, że branża odprowadza do budżetu sporo daniny i to w dwóch formach. „Firmy działające na rynku płacą podatki, jak wszystkie inne. Z tego tytułu w 2022 roku odprowadziły do budżetu państwa z tytułu podatku od gier i dopłat kwotę ponad 5 mld zł, z czego udział samego Totalizatora Sportowego wyniósł niemal 2/3, sięgając 3,25 mld zł. Łączne wpłaty do budżetu państwa z działalności Grupy Kapitałowej Totalizatora Sportowego wyniosły ponad 3,6 mld zł. W tym mieszczą się dopłaty ustawowe m.in. na fundusz sportowy” - powiedział.

Wartość dodana dla gospodarki przez branżę hazardową

Dodał, że kolejną kwestią jest wartość dodana dla gospodarki generowana przez firmy działające na rynku gier na pieniądze. „W okresie od 2017 roku do 2022 roku wartość dodana samego Totalizatora Sportowego się podwoiła i w ubiegłym roku przekroczyła 4 mld zł. W większości są to efekty bezpośredniego działania spółki, pozostała część kwoty to działanie pośrednie i indukowane” - wyjaśnił ekspert.

Zmiany w prawie hazardowym a rynek gier

Olgierd Cieślik, prezes zarządu Totalizatora Sportowego, przypomniał podczas forum, że zmiana prawa hazardowego w 2017 roku dała pozytywny impuls na rynku gier hazardowych. „Pozwoliła na działanie legalnemu podmiotowi jako operator kasyna internetowego, zmniejszając istotnie szarą strefę, co przełożyło się na wzrost wartości dodanej dla gospodarki krajowej” - wskazał.

Wzrost przychodów i zatrudnienia w branży hazardowej

Dodał, że przychody branży hazardowej, bez uwzględnienia Totalizatora Sportowego, w 2017 roku wyniosły 8,26 mld zł, natomiast w 2022 roku już 19,93 mld zł. „Nasza spółka w 2017 roku wygenerowała przychody na poziomie 4,7 mld zł, zaś w 2022 roku było to już 39,6 mld zł” - podał prezes zarządu Totalizatora Sportowego.

W jego ocenie są to wymierne efekty wprowadzonej wówczas zmiany. „Dotyczą one również rynku pracy, bo w samym tylko Totalizatorze Sportowym zatrudnienie wzrosło z 1300 w 2017 roku do ponad 5000 osób aktualnie. Do tego wzrost zatrudnienia w całej branży, która się powiększa, czego przykładem są zakłady wzajemne, na które w 2017 roku zezwolenie posiadało 9 operatorów, a w 2022 - już 23” - wymienił Olgierd Cieślik.

Jak zauważył, te ostatnie lata generowały wysoką dynamikę wzrostów we wszystkich obszarach i naturalnym jest, że w kolejnych będzie ona coraz mniejsza.

Przewidywania na przyszłość

Według autorów raportu, łączne dochody netto Grupy Kapitałowej Totalizatora Sportowego, które w ostatnich pięciu latach wzrosły o ponad 90 proc., do 2026 roku wzrosną o kolejne 38 proc. do poziomu 777 mln zł. „Szacujemy, że łączny wpływ na zatrudnienie wzrośnie o 44 proc., wartość dodana dla gospodarki, która w ostatnich latach się podwoiła, do 2026 roku wzrośnie do poziomu blisko 6 mld zł, czyli o kolejne 40 proc., natomiast wpłaty do budżetu z tytułu wszelkich danin wzrosną do 2026 roku o 34 proc.” - podał Strojny.

Panel poświęcony wpływowi rynku gier na pieniądze na gospodarkę odbył się w Karpaczu podczas XXXII Forum Ekonomicznego.

Źródło informacji: PAP MediaRoom