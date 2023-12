Morawiecki: klin podatkowy w Polsce jest najniższy wśród wszystkich unijnych krajów OECD

Klin podatkowy w Polsce w większości kategorii jest najniższy wśród wszystkich unijnych krajów OECD - powiedział dzisiaj w Sejmie premier Mateusz Morawiecki, odpowiadając na pytania posłów. Wskazał także, że w ostatnich ośmiu latach samorządy odnotowały przyrosty z tytułu PIT i CIT.

Dzisiaj w Sejmie premier Morawiecki wygłosił expose, a następnie odbyła się debata, po czym posłowie zadawali mu pytania. Premier mówiąc o świadczeniu 500 plus, które od stycznia 2024 r. będzie wynosiło 800 plus, powiedział: "Dzisiaj widzimy wyraźnie, że cały ten program, który był filarem naszej polityki społecznej, doprowadził do tego, aby zminimalizować ubóstwo u dzieci. Nas boli oczywiście każde dziecko, które cały czas żyje w niedostatku, ale popatrzcie państwo na to, ile udało się zrobić".

Autopromocja

Morawiecki: przyrosty dochodów samorządów z tytułu PIT i CIT

"Po stronie posłów dzisiejszej opozycji pojawiły się takie głosy, że samorządy otrzymywały mniej środków teraz, w porównaniu do poprzedniego czasu. Nie opowiem tego teraz w liczbach bezwzględnych, bo w liczbach bezwzględnych to jest gigantyczna różnica, ale powiem procentowo. Dwa główne podatki - PIT i CIT, które stanowią istotny wkład do samorządów, kształtowały się w ten sposób, podam taki przykład, Oborniki w woj. wielkopolskim w 2015 r. - 14,8 mln z PIT, 2023 r. - 24,4 mln, 65 proc. więcej. Podatek CIT - Oborniki 2015 r. - 400 tys. zł, 2023 r. - 1,5 mln zł, ponad trzy razy więcej. Dokładnie odzwierciedla to też zresztą to, co mówiłem podczas mojego expose o podatku CIT" - wskazał premier.

Zwrócił uwagę, że "to wszystko stało się, te przyrosty dochodów samorządów z tytułu PIT i CIT, w sytuacji ogromnej obniżki stawki podatku PIT i 30 tys. kwoty wolnej od podatku". "Tak działa uszczelniony system finansowy za rządów PiS" - mówił Morawiecki.

Odnosząc się do wypowiedzi współprzewodniczącego Konfederacji Sławomira Mentzena, który mówił o "o wzroście podatków". "Panie przewodniczący, najlepiej jest popatrzeć na dane zewnętrznych firm np. na dane OECD. Proszę popatrzeć sobie tam, jak OECD pokazuje klin podatkowy, klin podatkowy to był Święty Graal elit liberalnej III RP, ciągle opowiadali obniżyć klin podatkowy, ten klin podatkowy taki za wysoki. To popatrzeć teraz co się stało z klinem podatkowym w ostatnich pięciu latach" - zwrócił uwagę szef rządu.

Klin podatkowy w Polsce

Dodał, że OECD "opublikowało to dla różnego typu obywateli, którzy mają rodzinę, nie mają rodziny, którzy zarabiają średnią krajową, 67 proc. średniej krajowej, i 167 proc. średniej krajowej". "W ogromnej większości tych kategorii klin podatkowy w Polsce jest najniższy wśród wszystkich unijnych krajów OECD" - podkreślił premier. (PAP)

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Autor: Katarzyna Krzykowska