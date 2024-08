Ustawa budżetowa na 2025 r. przyjęta przez rząd. Podwyżki dla całej budżetówki +5%

Trwa gorący spór między Rzecznikiem MŚP a ZUS w sprawie interpretacji przepisów dotyczących Małego ZUS Plus. Od początku roku ZUS odmawia przedsiębiorcom prawa do ponownego skorzystania z tej preferencji, co wywołało falę protestów i interwencji ze strony Rzecznika. Pierwsze wyroki sądowe już zapadły, a ich wyniki mogą wpłynąć na tysiące przedsiębiorców w całym kraju. Co dalej z Małym ZUS Plus?