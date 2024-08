Obligacje skarbowe 2024: wrzesień. Ministerstwo Finansów obniża oprocentowanie i podwyższa opłaty za wcześniejszy wykup

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 26 sierpnia 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych (detalicznych) Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane we wrześniu 2024 r. Niestety oprocentowanie tych obligacji obniży się nieco w porównaniu do oferowanych w sierpniu br. Także podwyższone zostaną (sporo) opłaty za przedterminowy wykup dla nowo emitowanych obligacji. Od 27 sierpnia br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany z niewielkim dyskontem. Ale do końca sierpnia w sprzedaży są jeszcze emisje sierpniowe z nieco korzystniejszym oprocentowaniem.

