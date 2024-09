Minister Finansów wydłuża terminy dot. kas fiskalnych dla poszkodowanych w powodzi

Ministerstwo Finansów chce wydłużyć terminy, w którym podatnicy poszkodowani w czasie powodzi muszą raportować zdarzenia dotyczące kas fiskalnych – wynika z projektów rozporządzeń, opublikowanych 26 września 2024 r. na stronach Rądowego Centrum Legislacji.

MF chce wydłużyć terminy raportowania zdarzeń dotyczących kas fiskalnych w związku z powodzią. Dwa projekty rozporządzeń

26 września 2024 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostały dwa projekty rozporządzeń, przygotowane przez Ministerstwo Finansów.



Jeden projekt ma na celu nowelizację rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, drugi zaś ma zmienić rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Oba projekty dotyczą jednak tej samej kwestii – terminów raportowania zdarzeń, dotyczących kas fiskalnych, służbom skarbowym.



"Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnicy są obowiązani do powiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o zdarzeniach związanych zarówno z używaniem kas rejestrujących, jak i z zakończeniem pracy tych kas. Szczegółowy sposób postępowania oraz terminy z tym związane określają przepisy rozporządzenia w sprawie stosowania kas" – wskazano w uzasadnieniach do projektów.



"Terminy te nie przystają do okoliczności związanych z potrzebą podejmowania przez podatników szeregu czynności związanych z przeciwdziałaniem skutkom klęski żywiołowej na skutek powodzi. W związku z tym oczekiwane byłoby wprowadzenie regulacji, która odpowiednio je wydłuża" – czytamy także.

Jakie terminy teraz a jakie po wydłużeniu

Zgodnie z obecnymi przepisami, podatnicy mają w przypadku niektórych zdarzeń 5 dni od chwili ich wystąpienia na przesłanie informacji do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. W projektach proponuje się wydłużenie tego okresu do 20 dni od momentu wystąpienia zdarzenia dla podatników, których dotknęła powódź.

Wydłużenie terminu przeprowadzenia obowiązkowego przeglądu kas

Projektowane przepisy wydłużają też terminy przeprowadzenia obowiązkowego przeglądu kas. Wydłużeniu ulegną – również do 20 dni, ale od momentu wejścia w życie znowelizowanego rozporządzenia – terminy, wynikające ze stosowania lub zakończenia pracy kas fiskalnych.



Projektowane rozporządzenia mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)

