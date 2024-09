ZUS: Nowy termin płatności składek dla przedsiębiorców poszkodowanych w powodzi

Przedsiębiorcy z terenów objętych powodzią mogą opłacić składki — za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 r. - w terminie do 15 września 2025 r. Muszą tylko złożyć oświadczenie, że zostali poszkodowani przez powódź. Od odroczonych składek nie będą naliczane odsetki za zwłokę - informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Kto może zapłacić składki ZUS później?

Wyżej wskazany, nowy termin płatności składek ma zastosowanie wyłącznie do płatników poszkodowanych w wyniku powodzi. Poszkodowany oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, które na skutek powodzi doznały szkód majątkowych lub utraciły, chociażby czasowo, możliwość korzystania z posiadanej nieruchomości lub lokalu. To oznacza, że samo zarejestrowanie firmy na terenie objętym klęską żywiołową nie uprawnia do skorzystania z nowego terminu płatności składek.



ZUS wyjaśnia, że jeśli ktoś ma siedzibę firmy np. w Bydgoszczy, ale ma inne miejsce prowadzenia działalności, które znajduje się na terenie objętym klęską żywiołową, to może skorzystać z nowego terminu płatności składek, o ile jest poszkodowanym w rozumieniu zapisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Miejsca prowadzenia działalności muszą być zgłoszone do odpowiednich rejestrów np. CEIDG, KRS.

ZUS może umorzyć składki

Prowadzący firmy, dotknięci powodzią mogą skorzystać również z możliwości umorzenia opłacania składek na własne ubezpieczenia. Na umorzenie mogą liczyć poszkodowani przedsiębiorcy, którzy m.in. wykażą, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną nie są w stanie opłacić tych należności, ponieważ niosłoby to za sobą zbyt ciężkie skutki dla niego i jego rodziny. Chodzi w szczególności o przypadek, gdy przedsiębiorca poniesie straty materialne w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia, które powodują, że po opłaceniu należności z tytułu składek zobowiązany nie mógłby dalej prowadzić działalności.



Przedsiębiorcy z terenów objętych powodzią, którzy spłacają zaległości w ratach albo mają odroczony termin płatności składek, mogą także wystąpić do ZUS-u o zawieszenie realizacji umowy o rozłożenie należności na raty lub zawieszenie realizacji umowy o odroczenie terminu płatności składek.

Ważne Płatnicy składek, którzy ucierpieli w powodzi nie zostali zwolnieni z obowiązku przekazania do ZUS-u kompletów dokumentacji rozliczeniowych za bieżące okresy. Płatnicy, którzy będą mieli problem z ich złożeniem, mogą je przekazać do ZUS-u później. Nie będą wyciągane konsekwencje z tego tytułu. Jeśli przedsiębiorca nie przekaże dokumentów rozliczeniowych za dany miesiąc, wymiar składek zostanie utworzony z urzędu. W PUE/eZUS pojawi się powiadomienie o tym. Należy je zignorować.

Specjalna infolinia ZUS

Do 4 października 2024 r. pod specjalnymi numerami telefonu 33 825 31 34 i 76 876 45 76

w godz. 8:00–15:00 przedsiębiorcy mogą uzyskać informację w sprawie ulg w opłacaniu składek.

Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim