Minister Finansów A. Domański: UE jest potężnie niedoinwestowana; przegrywa wyścig technologiczny z USA i krajami Azji Pd-Wsch.

Tego samego dnia (17 października 2024 r.) Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) zakończył swoją misję w Polsce (trwającą w dniach 8-17 października 2024 r.) w ramach art. IV Statutu MFW, przedstawiając wnioski i rekomendacje wynikające z dorocznego przeglądu gospodarczego.

Eksperci Funduszu po zapoznaniu się z bieżącą sytuacją gospodarczą kraju oraz z planami w zakresie polityki gospodarczej, fiskalnej i monetarnej pozytywnie ocenili stan polskiej gospodarki.



Zdaniem ekspertów Funduszu, perspektywy Polski uległy poprawie w porównaniu z rokiem ubiegłym, pomimo trudnych warunków gospodarczych w Europie i trwającej wojny w Ukrainie.



Zdaniem ministra finansów Andrzeja Domańskiego ocena Międzynarodowego Funduszu Walutowego stanowi potwierdzenie stabilności i odporności polskiej gospodarki na wyzwania globalne.



Z raportu wynika, że perspektywy wzrostu Polski są wspierane przez odblokowane fundusze Unii Europejskiej, co w połączeniu z umiarkowanym poziomem zadłużenia, znacznymi rezerwami walutowymi oraz solidnymi buforami sektora finansowego przyczynia się do stabilności gospodarki. Ryzyka związane z sytuacją geopolityczną oraz spowolnieniem w Europie są skutecznie łagodzone, co daje podstawy do optymizmu na przyszłość.

