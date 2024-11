Kawa z INFORLEX. Upominki świąteczne dla pracowników

Święta Bożego Narodzenia, jak żadne inne kojarzą się z wręczaniem prezentów. Dotyczy to również zakładów pracy. Z badania Randstad wynika, że w zeszłym roku ponad 80 proc. pracodawców zamierzało obdarować swoich pracowników.[1] Do najpopularniejszych prezentów należały premie świąteczne, karty upominkowe oraz dodatkowy dzień urlopu. Czemu firmy przykładają do prezentów świątecznych tak dużą wagę? Jak wybrać ten najbardziej wartościowy upominek? O tym opowiada Magda Pietkiewicz, ekspertka rynku pracy i twórczyni platformy Enpulse, służącej do badania zaangażowania pracowników.