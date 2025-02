Wyższe stawki podatku od środków transportowych w 2025 roku. Kto i kiedy płaci ten podatek?

Przewoźnicy mogą odetchnąć z ulgą. Po sporych podwyżkach podatku od środków transportowych w 2024 roku, w obecnym 2025 r. ich poziom wzrósł tylko nieznacznie. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, w 2025 roku maksymalna stawka opłaty zwiększy się o niecałe 3 proc., podczas gdy w 2024 roku podwyżka wyniosła aż 15 proc.

Obowiązek opłacania podatku obowiązuje wszystkich właścicieli środków transportowych o masie równej lub większej niż 3,5 tony. Ustawodawca ma tu na myśli osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych w Polsce, powierzonych przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Podstawę prawną do nałożenia podatku stanowi ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 roku, natomiast zmiany stawek wynikają z corocznych obwieszczeń Ministra Finansów.



Jeśli chodzi o rodzaj środka transportu to w praktyce mowa o samochodach ciężarowych, ciągnikach siodłowych i balastowych, przyczepach i naczepach oraz autobusach.

REKLAMA

Autopromocja

Obowiązek podatkowy powstaje w momencie, gdy środek transportu został zarejestrowany w naszym kraju, został dopuszczony do ruchu po czasowym wycofaniu lub został nabyty. Należy też pamiętać, że przy zmianie właściciela, to poprzedni właściciel musi uregulować należny podatek do końca miesiąca, w którym go sprzedał.



- Podatek wpłacany jest na rachunek budżetu gminy, w której znajduje się siedziba właściciela pojazdu. Jeśli w dowodzie rejestracyjnym wpisany jest współwłaściciel, to obowiązek zapłaty podatku spoczywa na współwłaścicielu w takim samym zakresie jak na właścicielu, tzn. solidarnie. Obowiązek podatkowy powstaje pierwszego dnia miesiąca następującego po nabyciu pojazdu i trwa do końca miesiąca, w którym pojazd został wyrejestrowany - tłumaczy Maurycy Kieruj, prawnik w TC Kancelarii Prawnej.



Zapłata tego podatku powinna następować w dwóch ratach, do 15 lutego i 15 września danego roku. Jeżeli przedsiębiorca był właścicielem pojazdu krócej niż przez rok, zapłaci podatek w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy, w których był właścicielem.



Płatnicy podatku od środków transportowych do 15 lutego danego roku są zobowiązani składać właściwemu organowi podatkowemu deklarację podatkową na formularzach DT-1 (ew. z załącznikiem DT-1/A).

Wysokość podatku od środków transportowych

Stawki podatku transportowego wyznacza Ministerstwo Finansów w corocznych rozporządzeniach, określających jego minimalną i maksymalną wartość. To, jaką stawkę przyjmie dana gmina, leży w jej gestii, o ile wysokość opłaty mieści się w ustalonym na dany rok przedziale. - W 2024 r. posiadacze środków transportowych musieli liczyć się ze sporymi podwyżkami, wynikającymi ze znaczącego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - mówi Maurycy Kieruj. - Tegoroczna podwyżka jest kilkukrotnie niższa i nie przekracza 3 proc. Dzięki temu w 2025 roku podwyżka stawki maksymalnej dla najdroższej kategorii pojazdów, czyli o DMC powyżej 12 t, nie przekroczy 150 złotych, podczas gdy w 2024 r. wzrosła o niemal 500 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Maksymalne stawki podatku od środków transportowych w 2025 r.

Dla samochodów ciężarowych:

DMC powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1204,87 zł

DMC powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 2009,97 zł

DMC powyżej 9 ton – 2411,94 zł

DMC równe lub wyższe niż 12 ton - 4602,58 zł, przy czym w tym wypadku dodatkowe parametry, w tym liczba osi, determinują również najniższą dopuszczalną stawkę podatku.



Dla ciągników siodłowych i balastowych:

Ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 2813,88 zł.

Ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: do 36 ton włącznie - 3557,48 zł, powyżej 36 ton - 4602,58 zł. W tym wypadku ostateczną wysokość podatku również determinuje m.in. liczba osi.



Dla przyczep i naczep:

Przyczepa lub naczepa, która łącznie z pojazdem silnikowym waży co najmniej 7 ton i mniej niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 2411,94 zł.

Przyczepa lub naczepa, która łącznie z pojazdem silnikowym waży 12 lub więcej ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: do 36 ton włącznie - 2813,88 zł, powyżej 36 ton - 3557,48 zł.



Ostateczną wysokość podatku determinują czynniki podatkowe, w tym liczba osi.



Dla autobusów:

Dla liczby miejsc do siedzenia, poza miejscem kierowcy, mniejszej niż 22 miejsca – 2848,04 zł.

Dla liczby miejsc do siedzenia, poza miejscem kierowcy, równej lub wyższej niż 22 miejsca – 3600,69 zł.

Minimalne stawki podatku od środków transportowych w 2025 r.

Dla samochodów ciężarowych:



W przypadku samochodów ciężarowych o DMC równej lub wyższej niż 12 ton minimalne stawki wynoszą od 136,13 zł do 2349,79 zł.



Dla ciągników siodłowych i balastowych:



Posiadacze ciągników siodłowych z naczepą i balastowych z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub większej niż 12 ton, będą musieli zapłacić podatek w wysokości minimalnej między 36,54 zł a 2441,61 zł.



Natomiast, gdy zespół pojazdów stanowią naczepa/ przyczepa z pojazdem silnikowym o DMC równej lub wyższej niż 12 ton, wtedy właściciele powinni się przygotować na minimalne stawki między 24,39 zł a 1226,92 zł.



Wysokość minimalnych stawek podatku od wszystkich rodzajów pojazdów oraz ich zespołów są uzależnione od liczby osi i zastosowanych systemów zawieszenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podstawa prawna:



- Obwieszczenie Ministra Finansów z 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 - M.P. 2024 poz. 716.

- Obwieszczenie Ministra Finansów z 9 października 2024 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 r. - M.P. 2024 poz. 883.

- ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.