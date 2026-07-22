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Przełom dla przedsiębiorców. Rząd zapowiada darmową aplikację do paragonów i duże zmiany w podatkach

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22 lipca 2026, 07:37
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Minister Finansów Andrzej Domański kasa fiskalna
Koniec z kasami fiskalnymi? Rząd szykuje darmową aplikację do paragonów
Ministerstwo Finansów
Materiały prasowe

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Darmowa aplikacja do wystawiania paragonów, możliwość korzystania z e-paragonów, łatwiejsze rozliczanie VAT oraz nowe zasady interpretacji podatkowych – to najważniejsze elementy pakietu deregulacyjnego przedstawionego przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego oraz Macieja Berka z KPRM. Rząd zapowiada uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej i bardziej przyjazny kontakt przedsiębiorców z administracją.

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Rząd zapowiada kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców. Wśród proponowanych zmian znalazły się m.in. darmowa aplikacja do wystawiania paragonów, możliwość korzystania z e-paragonów, uproszczenia w rozliczaniu VAT oraz nowe zasady dotyczące interpretacji podatkowych. Jak przekonują przedstawiciele rządu, pakiet deregulacyjny ma ograniczyć biurokrację, obniżyć koszty prowadzenia działalności i ułatwić kontakt przedsiębiorców z administracją.

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Rząd przedstawił nowy pakiet deregulacyjny dla przedsiębiorców. Jest sporo zmian podatkowych

Darmowa aplikacja dla przedsiębiorców do wystawiania paragonów, pewne interpretacje podatkowe i czytelne procedury kontaktu z administracją. Takie są główne założenia nowego pakietu deregulacyjnego, który przedstawili minister finansów Andrzej Domański i Maciej Berek z KPRM.

„Ma być prościej i ma być pewniej. Pewne interpretacje podatkowe. Po drugie rozszerzenie milczącej zgody. Po trzecie jasne, czytelne procedury kontaktu z administracją. I po czwarte, być może najważniejsze: wykorzystanie tej olbrzymiej rewolucji cyfrowej, którą wszyscy obserwujemy do tego, aby podatnikom było prościej prowadzić biznes” - mówił w poniedziałek 6 lipca podczas konferencji prasowej minister Domański, zapowiadając nowy pakiet deregulacyjny dla przedsiębiorców.

Minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek wskazał, że pakiet zmian powstał po konsultacjach m.in. z przedsiębiorcami i można go zatytułować: „prostszy system podatkowy i przyjaźniejsza administracja”.

Darmowa aplikacja mobilna do wystawiania paragonów, e-paragony zamiast papieru

„Pierwsza propozycja: przedsiębiorcy otrzymają darmową aplikację do wystawiania paragonów, a klienci możliwość otrzymania e-paragonu zamiast paragonu papierowego. To wygoda dla obywateli, a dla przedsiębiorców uproszczenie i oszczędność. Zamiast obowiązku posiadania fizycznej kasy fiskalnej, wystarczy prosta darmowa aplikacja na dowolne urządzenie mobilne. Darmowa aplikacja ograniczy papierologię, ale także ograniczy dodatkowe koszty prowadzenia działalności. W żaden sposób nie ograniczamy tutaj możliwości korzystania z tradycyjnych kas fiskalnych czy wirtualnych kas online” - poinformował minister Andrzej Domański.

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Podkreślił, że po wprowadzeniu nowych e-paragonów administracja będzie w stanie przygotować za podatnika wstępnie wypełnioną deklarację VAT. „To jest solidna zmiana. Zmiana, która ułatwi życie dwóm milionom polskich podatników, którzy co miesiąc bądź co kwartał przygotowują deklaracje VAT-owskie. Skoro w tej chwili możemy PIT rozliczyć jednym kliknięciem, chcemy, aby tak samo było z VAT-em” - podkreślił szef MF.

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Połowa odsetek przy samodzielnej korekcie

System sam wykryje i zasygnalizuje błąd w rozliczeniu. Podatnik, który poprawi go zanim zareaguje urząd, zapłaci tylko 50% odsetek i uniknie konsekwencji karnych skarbowych. Ta sama, niższa stawka odsetek obejmie też podatników, którzy spóźnią się ze złożeniem pierwszej deklaracji, ale sami ją złożą i uregulują podatek bez wezwania urzędu.

Nowe interpretacje podatkowe i jednolite zasady w całym kraju

Minister Berek wskazał z kolei, że każda nowa interpretacja indywidualna będzie miała określony czas obowiązywania, co do zasady pięcioletni. Po tym okresie administracja sprawdzi jej aktualność – jeśli interpretacja będzie nadal zgodna z prawem, zostanie przedłużona, a jeśli nie - zostanie usunięta z systemu, aby nie wprowadzać w błąd.

Nowe zasady zakładają ponadto, że zmiana interpretacji ogólnych będzie działać wyłącznie na przyszłość. Jednocześnie pakiet deregulacyjny zakłada wypracowanie rozwiązań, które zapewnią jednolitość interpretacji w całym kraju, tak aby przepisy znaczyły to samo w każdej gminie.

Deregulacja 2.0: przyjazna administracja skarbowa i pewność prawa podatkowego [komunikat MF]

Minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański przedstawili pakiet zmian w systemie podatkowym. Celem jest uproszczenie rozliczeń oraz poprawa relacji między administracją skarbową a podatnikami i przedsiębiorcami. Propozycje to efekt szerokich konsultacji społecznych, w ramach których przeanalizowano wszystkie zgłoszone rozwiązania. Nowe przepisy dotyczą jednolitych i pewnych interpretacji podatkowych, jasnych oraz ograniczonych w czasie procedur kontaktu z administracją, rozszerzenia zasady „milczącej zgody” oraz dalszej cyfryzacji rozliczeń.

Darmowa aplikacja online zamiast kasy fiskalnej

Zamiast fizycznej kasy fiskalnej podatnicy będą mogli korzystać z prostej, darmowej aplikacji na dowolnym urządzeniu mobilnym do wystawiania paragonów. Rozwiązanie ograniczy papierologię oraz dodatkowe koszty prowadzenia działalności. Klienci będą mogli otrzymać paragon z kodem QR lub e-paragon zamiast papierowego. Tradycyjne kasy fiskalne – hardwareowe lub wirtualne on-line – pozostaną dostępne dla tych, którym taki model będzie bardziej odpowiadał biznesowo.

Połowa odsetek przy samodzielnej korekcie

System sam wykryje i zasygnalizuje błąd w rozliczeniu. Podatnik, który poprawi go zanim zareaguje urząd, zapłaci tylko 50% odsetek i uniknie konsekwencji karnych skarbowych. Ta sama, niższa stawka odsetek obejmie też podatników, którzy spóźnią się ze złożeniem pierwszej deklaracji, ale sami ją złożą i uregulują podatek bez wezwania urzędu.

Pewność i aktualność indywidualnych interpretacji podatkowych

Rocznie wydawanych jest około 25 tys. interpretacji podatkowych, a łącznie wydano ich już ponad pół miliona, co utrudnia orientację, które wciąż obowiązują. Nowe przepisy wprowadzą 5-letni okres ważności interpretacji, z obowiązkiem administracji do czuwania nad ich aktualnością – jeśli przepisy się nie zmienią, ich ważność będzie przedłużana. Jeśli urząd zmieni interpretację w okresie jej obowiązywania, podatnik nie zapłaci zaległego podatku.

Rozszerzenie zasady milczącej zgody

Jeśli podatnik wnioskuje o odroczenie terminu lub umorzenie kosztów postępowania, a urząd nie odpowie w terminie, sprawa zostanie rozstrzygnięta na jego korzyść. Ta sama zasada będzie dotyczyć przywrócenia terminu zgłoszenia nabycia spadku lub darowizny.

„W przypadku osób fizycznych wprowadzimy tę zasadę w obszarze odroczenia terminów podatkowych oraz przywrócenia terminów zgłoszenia nabycia spadku lub darowizny. Jeśli podatnik nie odpowie w terminie, sprawa będzie załatwiona po myśli podatnika. Zakładamy, że ta poszerzona milcząca zgoda wejdzie w życie jeszcze w pierwszym kwartale 2027 roku” – powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Podatek od nieruchomości proporcjonalny do udziału

Współwłaściciel nieruchomości nie będzie odpowiadał za całość podatku – zapłaci wyłącznie proporcjonalnie do swojego udziału. Koniec z praktyką ściągania pełnej kwoty podatku od jednego ze współwłaścicieli.

Zasada „istotności”

Przy błahych transakcjach o minimalnym wpływie na finanse publiczne urząd nie będzie wszczynał postępowań. Wyjątkiem pozostaną sytuacje celowego działania na szkodę Skarbu Państwa.

Wstępnie wypełniona deklaracja VAT

Dzięki nowym, powszechnym e-paragonom administracja będzie mogła przygotować za podatnika wstępną deklarację e-VAT. Rozwiązanie obejmie ok. 2 mln podatników VAT, którzy sami zdecydują, czy z niego skorzystać – wystarczy zweryfikować dane i zatwierdzić wysyłkę.

Więcej czasu na odwołanie od decyzji podatkowych

Termin na złożenie odwołania zostanie wydłużony z 14 do 30 dni. Tylko w 2025 r. podatnicy złożyli 6,5 tys. odwołań, a obecny czas często nie wystarcza nawet na zebranie dokumentów.

Jasne terminy czynności sprawdzających

Podatnicy zyskają jasną informację, kiedy czynności sprawdzające się rozpoczynają i kiedy muszą się zakończyć – koniec z nieograniczonym w czasie sprawdzaniem rozliczeń. Rocznie prowadzonych jest około 2,5 mln takich postępowań.

Uczciwe zasady wydawania zaświadczenia o niezaleganiu

Podatnik spłacający zaległości na raty lub w ramach układu z wierzycielami otrzyma zaświadczenie o niezaleganiu, mimo trwającej spłaty – będzie mógł je wykorzystać np. w przetargu czy przy wniosku kredytowym. W 2025 r. ogłoszono ok. 4500 postępowań restrukturyzacyjnych.

Wzmocnienie roli i pewności interpretacji ogólnych

Podatnik nie poniesie negatywnych konsekwencji wynikających ze zmiany interpretacji przepisów podatkowych przez administrację – dziś zmiana interpretacji ogólnej może oznaczać konieczność zapłaty podatku wstecz.

Pewność i jednolitość interpretacji w podatkach lokalnych

Obecnie interpretacje dotyczące podatku od nieruchomości wydaje blisko 2500 gmin, każda według własnej praktyki. Po zmianach jednolite interpretacje obowiązujące w całej Polsce będzie wydawał jeden organ, a przedsiębiorca z nieruchomościami w kilku gminach złoży tylko jeden wniosek.

Lepsza ochrona podatnika po czynnościach sprawdzających

Podatnik, który dostosuje się do ustaleń poczynionych w ramach czynności sprawdzających, będzie chroniony przed naliczeniem odsetek za zwłokę oraz wszczęciem postępowania karnego skarbowego w tym zakresie.

Rozszerzenie milczącej zgody – sprawy proceduralne

Milcząca zgoda obowiązywać będzie również w sprawach proceduralnych dla przedsiębiorców. Brak reakcji urzędu w terminie będzie oznaczał pozytywne rozpatrzenie wniosków dotyczących m.in. przywrócenia terminu, przedłużenia przyjętego zabezpieczenia, zawieszenia lub podjęcia zawieszonego postępowania, a także wycofania odwołania.

Szybsze postępowania dzięki zrzeczeniu się odwołania

Podatnik zyska prawo do zrzeczenia się prawa do odwołania, dzięki czemu decyzja będzie mogła zostać wykonana od razu, bez konieczności oczekiwania na upływ terminu odwoławczego.

Urząd sam sięga po dostępne już dokumenty

W ramach czynności sprawdzających urząd będzie mógł wzywać podatnika wyłącznie o te dokumenty, których nie da się pobrać automatycznie z systemów teleinformatycznych. Rocznie prowadzonych jest około 2,5 mln czynności sprawdzających.

Unowocześnienie katalogu dobrowolnych zabezpieczeń

Katalog zabezpieczeń zostanie poszerzony o hipotekę przymusową oraz zastaw na udziałach, akcjach i ruchomościach. Zamiast blokady rachunku bankowego przedsiębiorca będzie mógł wybrać formę zabezpieczenia najmniej uciążliwą dla działalności firmy.

Pewność klasyfikacji we wszystkich podatkach

Znane dziś z VAT i akcyzy wiążące informacje podatkowe zostaną rozszerzone na podatki dochodowe (PIT i CIT), w ramach jednej wspólnej procedury, dając podatnikom pewność co do klasyfikacji ich działalności.

Pełna weryfikacja decyzji zabezpieczających

Każda decyzja o zabezpieczeniu podatku przed wydaniem ostatecznej decyzji będzie musiała zostać zweryfikowana przez organ odwoławczy lub sąd.

Darmowa aplikacja do wystawiania paragonów i uproszczenia podatkowe. Przedsiębiorcy komentują zapowiedzi resortu finansów

„Wśród przedstawionych propozycji znalazło się wiele postulatów Konfederacji Lewiatan zgłoszonych w ramach współpracy rządu ze stroną społeczną, co pokazuje, że dialog z przedsiębiorcami ma dużą wartość i wspólnie można wypracować rozwiązania, które będą służyć przedsiębiorcom i gospodarce. Bardzo ciekawą, odważną i daleko idącą propozycją jest zapowiedź wprowadzenia darmowej aplikacji na telefon do wystawiania paragonów. Posiadanie kasy fiskalnej to niezbędny, ale zarazem wymagający i kosztowny obowiązek, dlatego możliwość prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą aplikacji będzie bardzo dużym ułatwieniem – w szczególności dla najmniejszych przedsiębiorców” – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

„Wszystkie z przedstawionych zapowiedzi zasługują na poparcie, wynika z nich, że Ministerstwo Finansów wsłuchało się w postulaty zgłoszone przez przedsiębiorców i chce dobrych zmian w relacjach organów podatkowych z przedsiębiorcami. Pozostaje poczekać na projekt przepisów, gdyż na ten moment oceniamy jedynie ogólne założenia, które są bardzo obiecujące i miejmy nadzieję, że konkretne rozwiązania będą równie atrakcyjne dla podatników” – dodaje Przemysław Pruszyński.

Ponad 160 zmian w prawie już weszło w życie. Rząd zapowiada dalszą deregulację

Do tej pory w ramach działań deregulacyjnych w życie weszło ponad 160 zmian w prawie – poinformował podczas konferencji minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek. Minister podkreślił, że rząd nadal pracuje nad kolejnymi projektami mającymi uprościć przepisy i ograniczyć obowiązki administracyjne.

Berek przypomniał, że Rada Ministrów prowadzi działania deregulacyjne od półtora roku. Jak zaznaczył, pierwsza faza zmian opierała się przede wszystkim na punktowych modyfikacjach przepisów dotyczących różnych obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. „To, że to było setki drobnych propozycji, było świadomą decyzją na początku, bo uznaliśmy, że właśnie w ten sposób uda nam się osiągnąć to, co zrealizowaliśmy. Ponad 160 zmian prawa weszło w życie. Umówiliśmy się na 347 zmian, z których dwie trzecie rząd już przeprocedował – poinformował minister.

Maciej Berek przekazał, że rząd będzie kontynuował prace nad pozostałymi projektami deregulacyjnymi. „Dokończymy wszystko to, na co umówiliśmy się w tej fazie 1.0, chociaż nie wszystko w tym obszarze nam się udało” – przyznał minister.

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Źródło: INFOR
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