Zasiłek macierzyński po zmianach od 26 kwietnia 2023 r. Ile wynosi? 

Co się zmieniło w zasiłku macierzyńskim?

Zgodnie z nowymi przepisami o uprawnieniach rodzicielskich określanych mianem "work-life balance" wymiar urlopu rodzicielskiego wynosi 41 tygodni w razie urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie. Jednak z tego wymiaru część wynosząca 9 tygodni jest dedykowana wyłącznie jednemu rodzicowi. Oznacza to, że jeden rodzic może maksymalnie wykorzystać 32 tygodnie tego urlopu, a drugi - 9 tygodni. Jeśli drugi z rodziców nie wybierze urlopu w tej części ulegnie ona przepadkowi.



Rodzic, który w dniu 26 kwietnia, czyli dniu wejścia w życie nowych przepisów będzie przebywał na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim nabędzie prawo do tego zwiększonego wymiaru urlopu rodzicielskiego, ale oczywiście już z tym zastrzeżeniem co do części nieprzenoszalnej. Oznacza to, że matka dziecka może nadal skorzystać z 32 tygodni urlopu rodzicielskiego (według starego tzw. długiego wniosku), ale ojciec będzie mógł wybrać jeszcze swoje 9 tygodni.



Co do zasiłku macierzyńskiego, to dla pracownika przebywającego w dniu 26 kwietnia na danym urlopie są dwie możliwości:

1) może korzystać z zasiłku na dotychczasowych zasadach czyli 80% przy długim wniosku złożonym na podstawie art. 179[1] Kodeksu pracy sprzed zmian, lub z zasiłku w wysokości 100% z okres urlopu macierzyńskiego i 100% za 6 tygodni rodzicielskiego oraz 60% za pozostałe 26 tygodni rodzicielskiego - przy wnioskach odrębnych,

2) może w ciągu 21 dni od dnia 26 kwietnia (czyli do 17 maja) złożyć wniosek o zastosowanie zmienionej wysokości zasiłku macierzyńskiego czyli w przypadku długiego wniosku korzystać z zasiłku na poziomie 81,5% podstawy wymiaru; zasiłek w nowej wysokości będzie obowiązywał od 26 kwietnia do końca okresu urlopu rodzicielskiego.



W przypadku drugiej pracownicy lepszą opcją będzie pozostanie przy dotychczasowej wysokości zasiłku. Nowe przepisy przewidują bowiem 100% zasiłek za okres urlopu macierzyńskiego, a 70% - za cały okres urlopu rodzicielskiego. Nie ma już tego podziału na część w wymiarze 6 tygodni płatną zasiłkiem w wysokości 100% i 26 tygodni z zasiłkiem 60%.

Podstawa prawna art. 11, art. 39 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 641)

Izabela Nowacka, ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym, autor licznych publikacji z zakresu rozliczania płac

