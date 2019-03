Ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2019 roku - podstawa wymiaru, składka

Składka zdrowotna przedsiębiorców 2019

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne:

osób prowadzących działalność pozarolniczą lub osób z nimi współpracujących

, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej lub przepisów o ubezpieczeniach społecznych lub ubezpieczeniu społecznym rolników, osób korzystających z tzw. ulgi na start (które podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia) oraz osób z nimi współpracującymi - z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej,

- stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność to w myśl przepisów ubezpieczeniowych:

- osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,

- twórcy i artyści,

- osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

- wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

- osoby prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty

- osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Zgodnie z tym podstawa ustalenia składki zdrowotnej od stycznia 2019 r. do grudnia 2019 r. wyniesie 3803,56 zł.

Składka stanowi 9 proc. podstawy jej ustalenia, a składka odliczana od podatku – 7,75 proc. tej podstawy. W 2019 roku składka zdrowotna dla przedsiębiorców wyniesie odpowiednio 342,32 zł i 294,78 zł

W 2018 roku było to 319,94 zł i 275,51 zł.

Składki ZUS dla przedsiębiorców 2019

Od 2019 roku obowiązują nowe zasady obliczania składek ZUS. Przedsiębiorcy, którzy nie przekroczą określonego przychodu, zapłacą mniej.

Przychód, uprawniający przedsiębiorców do płacenia niższych składek, będzie zależał od trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku.

W 2019 r. niższe składki zapłacą więc przedsiębiorcy, których przychód nie przekroczy 63 tys. zł.

Wymiar składek w tym przypadku obliczy sam przedsiębiorca. Będzie musiał pomnożyć dwie wartości:

1. Przeciętny miesięczny przychód

2. Współczynnik na dany rok kalendarzowy

Pierwszy wzór to roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym podzielony przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym i pomnożony razy 30.

Drugi wzór to prognozowane przeciętne wynagrodzenie ogłoszone na dany rok kalendarzowy (w 2019 roku to 4765 zł) podzielone przez minimalne wynagrodzenie obowiązujące w styczniu danego roku kalendarzowego (w 2019 roku to 2250 zł) i pomnożone przez 0,24.

Współczynnik na 2019 rok wyniesie więc 0,51.

Składki ZUS od przychodu mogą być opłacane przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności.

Pozostali przedsiębiorcy zapłacą składki ZUS na takich samych zasadach jak dotychczas. Podstawa wymiaru składek będzie obliczona jako 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia zapisanego w ustawie i wyniesie w 2019 roku 2859 zł.

Oznacza to, że przedsiębiorcy zapłacą miesięcznie 974,65 zł składek, w tym:

- Składka emerytalna 558,08 zł

- Składka rentowa 228,72 zł

- Składka chorobowa 70,05 zł

- Składka wypadkowa 47,75 zł

- Składka na Fundusz Pracy 70,05 zł

Wyższe składki ZUS zapłacą także nowi przedsiębiorcy, których podstawę wymiaru składek stanowi 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 2019 roku zapłacą oni ZUS 675 zł, w tym

- Składka emerytalna 131,76 zł

- Składka rentowa 54,00 zł

- Składka chorobowa 16,54 zł

- Składka wypadkowa 11,27 zł