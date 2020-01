Jak wskazało 70% przedsiębiorców w Badaniu Polskiej Mikroprzedsiębiorczości, wysokość składek ZUS jest jednym z największych obciążeń w prowadzeniu działalności gospodarczej. Z tego powodu wszelkie preferencyjne możliwości rozliczania się ze składek cieszą się dużą popularnością. Od lutego 2020 roku będzie dostępne kolejne nowe rozwiązanie dla chętnych, którzy spełnią odpowiednie wymogi. Czym jest ZUS+ i kto może z niego skorzystać?

Dla kogo ZUS+ i ile można dzięki niemu oszczędzić?

Zaproponowane przez ustawodawcę rozwiązanie jest rozszerzeniem obecnie funkcjonującego ZUS od przychodu. Z ZUS+ mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy osiągnęli w poprzednim roku kalendarzowym przychód nie wyższy niż 120 tysięcy złotych brutto.

– W tej sytuacji podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie wyliczana zgodnie z wysokością przeciętnego miesięcznego dochodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym, ale nie będzie z nim zgodna – tłumaczy Piotr Ciszewski, ekspert podatkowy w firmie inFakt.

Z rozwiązania ZUS+ mogą też korzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczają się według karty podatkowej lub na ryczałcie. W ich przypadku jako dochód będzie rozumiana połowa przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub połowa sprzedaży podlegającej opodatkowaniu od towarów i usług (VAT), bez kwoty tego podatku.

Jest to także rozwiązanie przeznaczone do tych, którzy nie mają już prawa do ulgi na start i tzw. preferencyjnego ZUS. – Jeżeli przedsiębiorca miałby prawo do skorzystania z tych ulg, to powinien wybrać je w pierwszej kolejności – podpowiada Piotr Ciszewski.

Ponadto przedsiębiorca, aby skorzystać z ZUS+, musi w poprzednim roku podatkowym prowadzić działalność przez minimum 60 dni. Z kolei podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz nie może przekraczać 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Jak prawidłowo wyliczyć ZUS+?

Przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej należy wyliczyć według następującego wzoru: Rd/Ld x 30 – gdzie Rd to roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, a Ld to liczba dni kalendarzowych jej prowadzenia w poprzednim roku.

Przykładowo: w 2019 roku przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą osiągnął przychód 110 tysięcy zł. Dochód z działalności wyniósł 43 tysięcy zł. Przedsiębiorca zastanawia się nad przejściem na ZUS+ od 2020 roku. Aby poznać wysokość składek w takim modelu, przedsiębiorca wylicza podstawę na ubezpieczenie społeczne:

- przeciętny miesięczny dochód z działalności:

43 000 zł / 365 *30 = 3 534 zł

- podstawa wymiaru składek:

3 534 zł * 0,5 = 1 767 zł

A zatem korzystając z ZUS+, przedsiębiorca w 2020 zapłaci (łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) 559,11 zł, czyli w porównaniu do „dużego ZUS” o 433,19 zł mniej.

– Taka różnica może być kusząca – ocenia Piotr Ciszewski. – Z możliwości rozliczania ZUS od przychodu w ubiegłym roku skorzystało 186 tysięcy przedsiębiorców, więc można się spodziewać, że także nowe rozwiązanie będzie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Ustawodawca spodziewa się nawet 320 tysięcy chętnych na nie przedsiębiorców. Warto również dodać, że istnieją plany, aby w kolejnych latach zwiększyć limit przychodu, dzięki czemu z tego rozwiązania skorzysta znacznie więcej przedsiębiorców.