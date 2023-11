Dobrowolnym ZUS dla przedsiębiorców i 60 tys. zł kwoty wolnej w PIT. Projekty ustaw już w Sejmie!

Składamy dwa pierwsze projekty ustaw klubu poselskiego Konfederacja. To jest ustawa o dobrowolnym ZUS dla przedsiębiorców i ustawa o kwocie wolnej od podatku PIT w wysokości 60 tys. zł - poinformował polityk Stanisław Tyszka.

Ustawa o dobrowolnym ZUS dla przedsiębiorców i ustawa o kwocie wolnej od podatku PIT w wysokości 60 tys. zł

Podczas briefingu poprzedzającego inauguracyjne posiedzenie Sejmu X kadencji Stanisław Tyszka z Konfederacji zapowiedział, że po ślubowaniu poselskim politycy złożą w Sejmie dwa projekty ustaw. "To jest ustawa o kwocie wolnej od podatku PIT w wysokości 60 tys. zł i ustawa o dobrowolnym ZUS dla przedsiębiorców. Chciałbym zauważyć, że to są postulaty, które prezentowała Konfederacja od wielu lat. Natomiast one zostały podchwycone w kampanii wyborczej odpowiednio przez PO i Trzecią Drogę. PO obiecywała obywatelom 60 tys. kwoty wolnej od podatku, Trzecia Droga Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni obiecywała dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Widzimy już, że niestety zaczynają się z tych obietnic rakiem wycofywać. My będziemy w opozycji, będziemy patrzeć rządzącym na ręce" - podkreślił.

Inauguracyjne posiedzenie Sejmu X kadencji

W dniu 13 listopada odbyło się inauguracyjne posiedzenie Sejmu X kadencji. Otworzył je marszałek senior Marek Sawicki (PSL), powołany przez prezydenta na tę funkcję. Podczas posiedzenia nowi posłowie złożyli ślubowanie, wybrany został marszałek Izby i wicemarszałkowie. W pierwszym posiedzeniu Sejmu wziął udział prezydent Andrzej Duda, który wygłosił orędzie; premier Mateusz Morawiecki złożył dymisję rządu.

dap/ pat/