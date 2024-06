Nowa składka zdrowotna komplikuje system. Przedsiębiorcy chcą inaczej

Składak zdrowotna ma być rozliczana inaczej już od początku 2025 roku. Niestety, z pozytywnym odbiorem przedsiębiorców nie spotkały się rządowe zapowiedzi dotyczące osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną stawką liniową i ryczałtem. W obu tych przypadkach planowane rozwiązania podnoszą wysokość składki zdrowotnej i komplikują system.

Składka zdrowotna ma być naliczana inaczej już od stycznia 2025 roku, jednak nie wszystkie propozycje podobają się przedsiębiorcom

Jak pisze w liście do Ministra Finansów dotyczącym zmian w składce zdrowotnej Rzecznik MŚP Adam Abramowicz: „Przedsiębiorcy z pełną aprobatą przyjęli propozycję dotyczącą tych, którzy rozliczają się na skali podatkowej. Jest ona zbieżna z zapowiedziami przedwyborczymi obecnego obozu rządowego przywrócenia rozwiązań obowiązujących przed wejściem w życie Polskiego Ładu. Rozwiązanie to upraszcza system, zapewnia przewidywalność prowadzenia działalności gospodarczej, usuwa konieczność dodatkowych rozliczeń czy prowadzenia ewidencji”.

Przedsiębiorcy chcą wprowadzenia dla wszystkich przedsiębiorców jednej, ryczałtowej składki zdrowotnej, liczonej od 100 procent płacy minimalnej

Niestety, z pozytywnym odbiorem przedsiębiorców nie spotkały się rządowe zapowiedzi dotyczące osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną stawką liniową i ryczałtem. W obu tych przypadkach planowane rozwiązania podnoszą wysokość składki i komplikują system. Dlatego Rzecznik MŚP rekomenduje wprowadzenie dla wszystkich przedsiębiorców jednej, ryczałtowej składki zdrowotnej. Byłaby ona liczona od 100 procent płacy minimalnej, a nie od 75 procent, jak przewiduje projekt rządowy.

Adam Abramowicz wyraża też niepokój tempem prac nad zmianami. Zgodnie z zapowiedzią rządu mają one wejść w życie od początku przyszłego roku. Tymczasem od wielu tygodni przedsiębiorcy nie mogą się doczekać na konkretne propozycje przepisów. Dlatego Rzecznik MŚP apeluje o „jak najpilniejsze przejście z fazy rozwiązań koncepcyjnych w fazę pracy nad konkretnymi aktami legislacyjnymi. Przedłużająca się niepewność co do finalnego kształtu propozycji rządowych – pisze Adam Abramowicz – ma negatywny wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce”.

Założenia planowanych zmian w składce zdrowotnej przedsiębiorców

Jakie są podstawowe założenia zmian w składce zdrowotnej przedsiębiorców? Otóż od 1 stycznia 2025 r. zmienią się zasady obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców. Wszyscy drobni przedsiębiorcy – w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne – mają mieć równe warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki zmniejszeniu obowiązków rozliczeniowych system obliczania składek będzie bardziej przejrzysty. Zlikwidowany zostanie absurd płacenia składki zdrowotnej od zbycia środków trwałych.

Na zmianach ma skorzysta do 93 proc. przedsiębiorców. Minister Finansów Andrzej Domański w dniu 21 marca br. przedstawił konkretne propozycje zmian w składce zdrowotnej, które mają obowiązywać od początku 2025 roku, zgodnie z którymi: