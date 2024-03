Zmiany w składce zdrowotnej. Ministerstwo Finansów podało propozycje zmian w składce zdrowotnej dla podatników na skali podatkowej, podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej.

Minister Finansów Andrzej Domański przedstawił dzisiaj propozycje zmian w składce zdrowotnej:

Autopromocja

Dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych składka zdrowotna będzie wynosić 9 proc. od 75-proc. minimalnego wynagrodzenia; w warunkach 2024 r. będzie to ok. 286,33 zł.

Dla osób rozliczających się liniowo składka zdrowotna wyniesie 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia dla dochodu do 2-krotości przeciętnego wynagrodzenia; powyżej – składka wyniesie 4,9 proc. od nadwyżki ponad 2-krotnosć wynagrodzenia.

Dla osób rozliczających się ryczałtem składka zdrowotna wyniesie 9 proc. od 75-proc. minimalnego wynagrodzenia dla miesięcznego przychodu do 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia; powyżej limitu składka to 3,5 proc. ponad 4-krotność. Autopromocja Webinarium: Rozliczenie roczne składki zdrowotnej Termin: 17 kwietnia 2024 r. Sprawdź

Dla przedsiębiorców rozliczających się kartą podatkową składka ma wynieść 9 proc. od 75 proc. minimalnej płacy.

Składka zdrowotna przy skali podatkowej

Dla rozliczających się według skali podatkowej proponujemy składkę zdrowotną wynoszącą 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia - poinformował podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister finansów Andrzej Domański.



"Najbardziej popularną formą rozliczania się przez przedsiębiorców jest tak zwana skala podatkowa. Ponad połowa przedsiębiorców rozlicza się właśnie za pomocą skali podatkowej. To grupa 1 mln 300 tys. przedsiębiorców, dla której proponujemy niską ryczałtową składkę zdrowotną wynoszącą 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia dla wszystkich przedsiębiorców" - powiedział Domański.



Dodał, że w warunkach roku 2025 oznaczałoby to prognozowaną minimalną korzyść w wysokości około 100 zł miesięcznie.

"Oznaczałoby to, iż w roku 2024 (...) minimalna składka na ryczałcie wynosiłaby 286 zł, zamiast niemal 382, którą płacą przedsiębiorcy obecnie. Ponieważ prognozujemy, iż płaca minimalna w przyszłym roku wzrośnie, to oczywiście te wartości składki zdrowotnej dla przyszłego roku są nieznacznie wyższe" - wyjaśnił.



Według szefa resortu finansów, na proponowanej zmianie zyskają wszyscy przedsiębiorcy rozliczający się za pośrednictwem skali podatkowej. Minimalna korzyść wyniesie 100 zł, natomiast dla znaczącej części przedsiębiorców rozliczających się za pośrednictwem skali podatkowej korzyść ta będzie znacznie większa.



"Co więcej, rozwiązanie przez nas proponowane oznacza brak konieczności comiesięcznego wyliczania podstawy opodatkowania" - stwierdził Domański.

Składka zdrowotna dla rozliczających się ryczałtem

Dla osób rozliczających się ryczałtem proponujemy stałą niską składkę zdrowotną wynoszącą 9 procent od 75 procent minimalnego wynagrodzenia do miesięcznego przychodu wynoszącego czterokrotność przeciętnego wynagrodzenia - poinformował minister finansów.



"Dla osób rozliczających się ryczałtem proponujemy stałą niską składkę zdrowotną wynoszącą 9 procent od 75 procent minimalnego wynagrodzenia do miesięcznego przychodu wynoszącego czterokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Po przekroczeniu tej czterokrotności składka wynosiłaby trzy i pół procent od nadwyżki ponad czterokrotność przeciętnego wynagrodzenia" - zapowiedział Andrzej Domański.



"Wyłączenie przychodów ze zbycia środków trwałych z podstawy obliczenia składki zdrowotnej byłoby dodatkową korzyścią" - dodał.

Domański ocenił, że zdecydowana większość przedsiębiorców będzie korzystała na tym sposobie naliczania składki. "Chociaż faktycznie ci najlepiej zarabiający, osiągający najwyższy przychód, będą musieli składki zdrowotnej zapłacić nieco więcej" - przyznał.



Minister finansów dodał, że ryczałt powinien być tą formą rozliczania, która jest przypisana prostym działalnościom gospodarczym i tym podatnikom, którzy nie prowadzą bardzo dużych przedsięwzięć.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców na karcie podatkowej

Dla przedsiębiorców rozliczających się za pośrednictwem karty podatkowej proponujemy niższą składkę wynoszącą 9 proc. od 75 proc minimalnego wynagrodzenia. W 2025 roku oznaczałoby to około 1200 zł korzyści - powiedział szef resortu finansów.

Koszty zmian w składce zdrowotnej to 4-5 mld zł

Minister Domański stwierdził, że koszty zmian w składce zdrowotnej na 4 do 5 mld zł.



"Na zmianach skorzysta 93 proc. przedsiębiorców, a wielu z nich skorzysta w sposób bardzo istotny. Tylko ci najlepiej zarabiający na ryczałcie poniosą koszty, ale spodziewamy się, że przejdą na inne zasady rozliczenia” – powiedział.