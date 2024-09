300 zł, 500 zł, 700 zł lub 1200 zł miesięcznie - dlaczego zryczałtowana składka zdrowotna jest najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorców?

Konfederacja Lewiatan apeluje o zmiany w systemie składek zdrowotnych dla przedsiębiorców, proponując wprowadzenie zryczałtowanych stawek, uzależnionych od dochodów. Zdaniem organizacji, uproszczenie opłacania składki oraz jej obniżenie może przynieść korzyści zarówno małym, jak i większym firmom. Wprowadzenie zryczałtowanych stawek mogłoby przynieść rozwiązanie problemów.

Konfederacja Lewiatan postuluje obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i uproszczenie sposobu jej opłacania poprzez wprowadzenie zryczałtowanych stawek. Składka zdrowotna dla przedsiębiorców wynosiłaby:

300 zł miesięcznie do progu dochodów w skali roku nieprzekraczających 85 tys. zł

500 zł miesięcznie dla dochodów w skali roku od 85 tys. zł do 300 tys. zł

700 zł miesięcznie dla dochodów w skali roku od 300 tys. zł do 600 tys. zł

1200 zł miesięcznie dla dochodów w skali roku przekraczających 600 tys. zł

Zdaniem przedsiębiorców zryczałtowana składka zdrowotna jest najlepszym rozwiązaniem

"Biorąc pod uwagę ograniczenia fiskalne, które uniemożliwiają wprowadzenie jednej, kwotowej i niskiej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, uważamy że dobrym i kompromisowym rozwiązaniem będzie wprowadzenie składki zryczałtowanej, której wysokość zależeć będzie od wielkości dochodów albo przychodów osiąganych przez przedsiębiorcę. Dochodu w przypadku opodatkowania według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym, przychodu przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W celu możliwie prostej kalkulacji składki przy przyjęciu progów dochodowych/ przychodowych należy przyjąć zasadę, że wyższa składka odprowadzana jest od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód/ przychód przedsiębiorcy przekroczył określony poziom. Pozwoli to uniknąć konieczności korygowania i dopłacania składki za cały rok składkowy w sytuacji przekroczenia progu np. w ostatnim kwartale roku składkowego oraz zapewni możliwie najbardziej równomierne obciążenie przedsiębiorców osiągających zbliżone dochody/ przychody. Z dochodu/ przychodu będącego podstawą obliczenia składki zdrowotnej wyłączone powinno być zbycie składników majątku przedsiębiorstwa. W celu uproszczenia kalkulacji i płatności składki przedsiębiorcy powinni mieć możliwość wyboru jej opłacania w konkretnej wysokości na bazie dochodów/ przychodów osiągniętych w poprzednim roku podatkowym" – przekonuje Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Podatnicy opodatkowani kartą podatkową powinni opłacać składkę zdrowotną ustaloną według najniższego progu tj. 300 zł miesięcznie. Od 2022 r. zmieniono zasady opłacania przez przedsiębiorców składki na ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązującą wcześniej zryczałtowaną składkę zdrowotną wynoszącą w 2021 r. 381,81 zł, zastąpiono składką ustalaną na podstawie wysokości dochodu podatkowego.

Przedsiębiorcy zobowiązani są płacić na ubezpieczenie zdrowotne kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie

W niektórych przypadkach przedsiębiorcy zobowiązani są płacić na ubezpieczenie zdrowotne kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Ponadto obliczenie i opłacenie składki zdrowotnej, której podstawą oskładkowania jest dochód podatkowy powoduje wiele trudności i generuje zbędne koszty oraz ryzyko sporów przedsiębiorców z ZUS. Te problemy są najlepiej widoczne na przykładach rozporządzania przez przedsiębiorców firmowym majątkiem, w szczególności w przypadku zbycia środków trwałych.

Oczywiście uproszczenie systemu opłacania składki zdrowotnej oraz jej obniżenie nie jest przedsięwzięciem trudnym od strony legislacyjnej. Problemem jest fakt, że od 2022 r. składka zdrowotna uiszczana przez przedsiębiorców stanowi de facto dodatkową stawkę podatkową, która wynosi dzisiaj 9% albo 4,9% w zależności od formy opodatkowania. Zatem dyskusja na temat skomplikowania systemu opłacania składki, jej racjonalna (limitowana) wysokość, sprowadza się do zapewnienia brakujących wpływów Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie jest to dobra sytuacja i w ocenie Konfederacji Lewiatan rządzący będą zmuszeni podjąć się głębokiej reformy finansów publicznych, zracjonalizować wydatki, zbilansować budżet państwa, skonstruować bardziej logiczny system ubezpieczeń zdrowotnych, zabezpieczenia emerytalnego oraz podatkowy, gdzie poszczególne potrzeby będą realizowane z dedykowanych do tego celu środków.

Koalicja rządząca obiecała obniżenie składek zdrowotnych płaconych przez przedsiębiorców

"Dzisiaj potrzebujemy uproszczenia i obniżenia składek zdrowotnych płaconych przez przedsiębiorców. Jest to z jednej strony obietnica złożona tej grupie społecznej w kampanii wyborczej, z drugiej strony to sytuacja finansowa przedsiębiorców determinuje i gwarantuje rozwój gospodarczy i dobrobyt obywateli, w szczególności poprzez zapewnienie miejsc pracy i z każdym rokiem rosnących wynagrodzeń pracowników. Wyższe opodatkowanie (oskładkowanie) przedsiębiorców oznacza mniej pieniędzy przeznaczanych przez przedsiębiorców na inwestycje i rozwój, w konsekwencji mniej konkurencyjne firmy i niższe wynagrodzenia pracowników.

Dyskutowane obecnie propozycje zmian w składce zdrowotnej, przede wszystkim sprowadzają się do utrzymania procentowego opodatkowania dochodu od bardzo niskiego progu wynoszącego dwukrotność średniego wynagrodzenia oraz na wprowadzeniu dodatkowej procentowej składki dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nie są to propozycje, które realizują oczekiwania przedsiębiorców, wprowadzenie niższej zryczałtowanej stawki do progu dwukrotności średniego wynagrodzenia będzie korzystne wyłączenie dla mikrofirm (samozatrudnionych), a nie dla przedsiębiorców zatrudniających dziesiątki albo setki pracowników, prowadzących duże firmy i ponoszących ryzyko za przedsiębiorstwo, pracowników i nierzadko całe lokalne społeczności. Przedsiębiorców, którzy w okresie koniunktury muszą zapłacić ogromne składki, a w gorszym okresie sfinansować z własnego majątku miejsca pracy i wynagrodzenia pracowników" – dodaje Przemysław Pruszyński.