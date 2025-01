Sądy masowo popierają przedsiębiorców w sporze o Mały ZUS Plus

Sądy Okręgowe w całej Polsce wydały ponad 60 wyroków zgodnych z interpretacją Rzecznika MŚP, uznając, że przedsiębiorcy mogą ponownie skorzystać z Małego ZUS Plus po dwóch latach przerwy. ZUS stoi na stanowisku, że okres ten powinien wynosić trzy lata. Spór trwa, a część spraw trafia do Sądu Najwyższego.

Czy przedsiębiorcy mogą ponownie skorzystać z Małego ZUS Plus po dwóch latach przerwy, czy dopiero po trzech? To pytanie od ponad roku budzi kontrowersje i prowadzi do licznych sporów między przedsiębiorcami, Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Choć Rzecznik MŚP oraz sądy I instancji w większości przypadków przyznają rację przedsiębiorcom, ZUS nie ustępuje i kieruje sprawy do wyższych instancji. Jak wygląda aktualna sytuacja w tym sporze i jakie mogą być jego konsekwencje dla przedsiębiorców?

Mały ZUS Plus – ile lat przerwy? Spór z ZUS trwa

Od ponad roku trwa spór między Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców, przedsiębiorcami a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Przedmiotem sporu jest interpretacja przepisów dotyczących preferencji składkowej tzw. Mały ZUS Plus, z której przedsiębiorcy mogą korzystać przez trzy lata.

Pojawiły się natomiast rozbieżne interpretacje, ile lat wynosić ma przerwa, po upływie której przedsiębiorca może ponownie skorzystać z tego rozwiązania. Zdaniem Rzecznika i przedsiębiorców intencją ustawodawcy było wprowadzenie dwóch lat przerwy. ZUS stanął natomiast na stanowisku, że przerwa powinna wynosić trzy lata.

Sądy I instancji po stronie przedsiębiorców

Agnieszka Majewska Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazuje, że Sądy Okręgowe w całej Polsce, jako sądy I instancji, ponad 60 wyrokami podzieliły interpretację Rzecznika oraz przedsiębiorców. Zaledwie w kilkunastu sprawach Sądy Okręgowe przyznały rację Zakładowi - od wyroków tych Rzecznik wnosi apelacje.

Wskutek apelacji wnoszonych przez ZUS od ww. wyroków sądów I instancji, Sąd Apelacyjny w Lublinie jedynie dwoma wyrokami z dnia 30 grudnia 2024 r. zmienił wyroki sądów I instancji i oddalił odwołania Rzecznika. Co ważne, Rzecznik od niekorzystnych wyroków Sądu Apelacyjnego w Lublinie wnosił będzie nadzwyczajne środki zaskarżenia do Sądu Najwyższego.

Jest wyrok prawomocny korzystnie dla przedsiębiorcy

Podkreślenia również wymaga, że wśród korzystnych dla przedsiębiorcy wyroków Sądów Okręgowych jest jeden prawomocny, tj. wyrok Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 24 września 2024 r., sygn. akt VI U 394/24. „Sąd Okręgowy w Płocku wyrokiem z dnia 22 stycznia 2025 r. sygn. akt VI U 332/24 orzekł korzystnie dla przedsiębiorcy i przyznał prawo do MZ+ w 2024 r. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd ten wskazał, że przychyla się do przeważającej linii orzeczniczej sądów okręgowych w Polsce, a stanowisko Sądu Apelacyjnego w Lublinie jest jednostkowe” – tłumaczy Minister Agnieszka Majewska.

Rzecznik MŚP jest samodzielnym organem ochrony prawa

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców działa na rzecz ochrony praw i interesów mikro, małych i średnich firm w Polsce. Rzecznik MŚP jest samodzielnym organem ochrony prawa. Wspiera przedsiębiorców, monitoruje przepisy prawa i współpracuje z administracją publiczną, dążąc do usuwania barier w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dzięki prawu do inicjowania postępowań administracyjnych i składania skarg do WSA, skarg kasacyjnych do NSA i skarg nadzwyczajnych do SN. Działając w ramach Konstytucji Biznesu, Rzecznik promuje i chroni zasadę wolności gospodarczej, dążąc do tworzenia przyjaznych warunków dla polskich przedsiębiorców.