Jak przełożyć termin płatności składek do ZUS? Skutki odroczenia: Podwójna składka w przyszłości i opłata prolongacyjna

Przedsiębiorcy, którzy mają przejściowe turbulencje płynności finansowej mogą starać się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o odroczenie (przesunięcie w czasie) terminu płatności składek. Taka decyzja ZUS pozwala zmniejszyć na pewien czas bieżące obciążenia i utrzymać płynność finansową. Od przesuniętych płatności nie płaci się odsetek ale opłatę prolongacyjną.

Kto może uzyskać w ZUS-ie odroczenie terminu płatności składek?

- O ten rodzaj ulgi mogą ubiegać się przedsiębiorący, którzy mają chwilowe problemy płatnicze i trudności w zdobyciu środków na terminowe opłacenie składek. Odroczenie terminu płatności pozwala na dalsze funkcjonowanie na rynku bez obawy, że wystąpią nieodwracalne skutki związane z przymusową egzekucją. Odroczenie terminu płatności polega na możliwości zapłacenia składek w późniejszym terminie, ustalonym z ZUS-em - informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

Kiedy powinien być złożony wniosek?

Takiej uldze podlegają składki w pełnej kwocie i na wszystkie fundusze. Co ważne, odroczenie może dotyczyć tylko tych składek, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Dlatego wniosek musi być złożony najpóźniej w dniu płatności składki.

Od odroczonych składek ZUS nie naliczy odsetek ale opłatę prolongacyjną

Warunki spłaty są zawsze określane indywidualnie i uzależnione od możliwości finansowych przedsiębiorcy. Od odroczonych składek nie nalicza się odsetek. W zamian pobierana jest opłata prolongacyjna w wysokości 50 proc. stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy. Taka ulga może stanowić pomoc publiczną.

Jak wypełnić i złożyć wniosek

Odroczenie terminu płatności składek udzielane jest tylko na wniosek. Trzeba w nim wskazać okres, za który składki mają być odroczone, proponowany termin zapłaty, źródło finansowania odroczonej składki, a także rodzaj wnioskowanej pomocy publicznej. Zakres dokumentów zależy od rodzaju prowadzonej działalności i formy opodatkowania.



Wnioski można składać: elektronicznie (wniosek RSO), pisemnie, ustnie do protokołu lub telefonicznie - za pośrednictwem Centrum Kontaktu Klientów (aby złożyć wniosek w tej formie trzeba mieć profil na platformie PUE/eZUS).



- Nie należy się obawiać formalności. W placówkach ZUS pracują wyspecjalizowani doradcy, którzy na podstawie informacji uzyskanych od klienta, przedstawią najdogodniejsze formy uregulowania zobowiązań, dostosowane do indywidualnej sytuacji i możliwości finansowych. Kontakt telefoniczny do doradców ds. ulg i umorzeń w Białymstoku: 85 74 86 619; 85 74 86 670; 85 74 86 678; 85 74 86 760 - wyjaśnia rzeczniczka.

Jakie skutki odroczenia płatności składki? Podwójna składka

Odroczenie terminu płatności składki jest korzystnym rozwiązaniem w krótkim okresie, jednak warto pamiętać o jego konsekwencjach. W miesiącu, na który przesunięto płatność, konieczne będzie uregulowanie zarówno bieżącej, jak i odroczonej składki. Oznacza to podwójne obciążenie budżetu, dlatego przed podjęciem decyzji warto dokładnie przeanalizować swoje możliwości finansowe.



W roku 2024 ZUS odroczył terminy płatności 7 197 płatnikom składek na kwotę 1 003 219 tys. zł. W porównaniu do 2023 roku jest to wzrost liczby udzielonych odroczeń o 7,7 proc. i wzrost o 37,4 proc. kwoty objętej tym rodzajem ulgi.



Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego

