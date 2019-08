Odszkodowanie lub zadośćuczynienie za zmarnowany urlop

Liczba skarg, jaka co roku trafia do urzędu ochrony konkurencji i konsumentów na touroperatorów, wskazuje, że część turystów zamiast wspomnień relaksu przywozi z wakacji długą listę rozczarowań. Warto mieć na uwadze, że obok uprawnienia do obniżenia ceny podróżny ma prawo domagać się odszkodowania lub zadośćuczynienia za szkody lub krzywdy poniesione w związku z niezgodnościami.