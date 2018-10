Jakie składniki wynagrodzenia stanowią podstawę wymiaru zasiłku chorobowego

Na wstępnie należy podkreślić, że zasiłek chorobowy przysługuje osobie, która stała się niezdolna do pracy w czasie ubezpieczenia chorobowego, również za okres nieprzerwanej niezdolności do pracy, która przypada po ustaniu ubezpieczenia. Zasiłek chorobowy przysługuje również wtedy, jeżeli niezdolność do pracy trwała (bez przerwy) co najmniej 30 dni i powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego:

- nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego albo

- nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego - w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby (oznaczonej w zaświadczeniu lekarskim kodem literowym "E").

Komu przysługuje zasiłek chorobowy?

Aby otrzymać zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego, należy być objętym obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym (czyli należy być pracownikiem, członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych albo odbywać służbę zastępczą) lub dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym w ZUS (czyli wykonywać pracę nakładczą, na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, albo innej umowy o świadczenie usług, albo współpracować z osobą, która wykonuje taką umowę, być nianią, czyli pracować na podstawie umowy uaktywniającej, prowadzić pozarolniczą działalność lub współpracować z osobą, która prowadzi taką działalność, wykonywać odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, albo być duchownym).

Wysokość zasiłku chorobowego

Wysokość zasiłku jest uzależniona od pewnych czynników i może ona wynosić 70%, 80% albo 100% podstawy, z uwzględnieniem ilości dni zasiłkowych. Podstawowy zasiłek chorobowy (miesięczny) wynosi 80% podstawy wymiaru (przy zwykłym zwolnieniu lekarskim), 70% podstawy wymiaru przysługuje za okres pobytu w szpitalu, natomiast 100% podstawy wymiaru, także za okres pobytu w szpitalu, ale jeżeli pracownik stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy, w czasie ciąży, albo wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Okres zasiłkowy

Jak wspominaliśmy wcześniej, zasiłek przysługuje za okres trwania niezdolności do pracy, ale nie dłużej niż przez okres 182 dni lub 270 dni - w przypadku, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży.

„Do jednego okresu zasiłkowego (182 lub 270 dni) wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, nawet jeżeli nieprzerwana niezdolność do pracy była spowodowana różnymi przyczynami. W przypadku przerw w niezdolności do pracy, do jednego okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą przyczyną, jeżeli przerwa w tej niezdolności nie przekroczyła 60 dni.”

Warto także wspomnieć o tym, że zasiłek nie przysługuje za okres niezdolności do pracy m.in.: za który zachowuje się prawo do wynagrodzenia (na podstawie przepisów szczególnych), w którym przebywa się na urlopie bezpłatnym lub urlopie wychowawczym, w którym jest się tymczasowo aresztowanym lub odbywa się karę pozbawienia wolności (z pewnym wyjątkiem), objęty zwolnieniem lekarskim, które zostało sfałszowane.

Dokumenty potwierdzające

Aby otrzymać zasiłek chorobowy należy przedstawić odpowiedni dowód w postaci dokumentu – zwolnienie lekarskie.

Zwolnienie lekarskie musi być przekazane w formie dokumentu elektronicznego, tzw. e-ZLA (w wersji papierowej wydruk ZUS ZLA może być przekazany tylko do dnia 30 listopada 2018 roku, ponieważ od 1 grudnia 2018 roku lekarze będą wystawiali zwolnienia tylko w elektronicznej formie) lub w formie wydruku elektronicznego dokumentu e-ZLA. Ewentualnie w trybie alternatywnym może być przekazane na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, gdy wystawienie zwolnienia lekarskiego e-ZLA nie jest możliwe.

