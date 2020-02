Większy odpis na ZFŚS w 2020 roku - o 321 zł więcej na jednego pracownika

Ustawa została podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę w dniu 19 lutego 2020 r.

Znowelizowana ustawa określa nowe – wyższe składki odpisu na pracownika, zatrudnionego w warunkach normalnych tj. do kwoty 1 550,25zł, czyli o 321 zł więcej w stosunku do odpisu ze stycznia 2019 r. Zmiany wysokości odpisu objęły również pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub o szczególnym charakterze pracy do kwoty 2 067,01zł. Tym samym wysokość odpisów dla tej grupy pracowników wzrosła o 428,01 zł w porównaniu do roku 2019 r.

Na co przeznaczyć wyższy socjal?

Pracodawcy w oparciu o nowe przepisy ZFŚS i z zachowaniem zasadniczego kryterium socjalnego mogą przeznaczyć dodatkowe środki na zwiększenie wartości podarunków Wielkanocnych. Wybierając świadczenia pieniężne lub rzeczowe (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT) mogą skorzystać ze zwolnienia w PIT nawet do 1000 zł rocznie/pracownika.

„…Jako globalny lider rozwiązań motywacyjnych dla środowiska pracy doradzamy naszym klientom jakie rozwiązania zwiększą poziom wellbeingu w ich firmie. Podarunki świąteczne są benefitem, na który liczą wszyscy pracownicy. Warto więc zadbać o jego atrakcyjność, nie tylko pod względem formy podarunku, ale w szczególności jego wartości - powiedziała Sylwia Bilska, General Manager w Edenred Polska…”

