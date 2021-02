Wyższa płaca minimalna w 2021 roku - w Polsce, w Niemczech i na Ukrainie

Minimalne wynagrodzenie - dla kogo?

Warto pamiętać, że przepisy regulują wynagrodzenie wszystkich pracowników, także tych zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenia czy na podstawie umowy o pracę tymczasową. Ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych jasno wskazuje, że osoby świadczące pracę u pracodawcy użytkownika z ramienia agencji pracy tymczasowej nie mogą być, w zakresie warunków zatrudnienia, traktowani inaczej niż pracownicy zatrudnieni na takim samym lub podobnym stanowisku, bezpośrednio u pracodawcy użytkownika.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce od 1 stycznia 2021 roku wpisuje się w ogólny trend zmian na rynku pracy w Europie. Od nowego roku na wyższe wynagrodzenie mogą liczyć także pracownicy z Niemiec i Ukrainy.





Minimalne wynagrodzenie w Niemczech w 2021 roku

Zatrudnieni w Niemczech od 1 stycznia 2021 roku otrzymają minimalnie 9,50 euro za godzinę pracy, czyli około 43 zł. To o 0,15 euro więcej niż w ubiegłym roku. Kolejny wzrost płacy minimalnej planowany jest u naszych zachodnich sąsiadów od 1 lipca 2021 roku.

„W Niemczech poza ogólnym pojęciem płacy minimalnej, funkcjonują także minimalne stawki wynagrodzenia za pracę na niektórych stanowiskach – np. dla pracowników budowlanych czy dekarzy. Co więcej, wysokość pensji minimalnej dla wskazanych w ustawie zawodów może różnić się w poszczególnych landach. W drugim kwartale 2021 roku planowane jest ujednolicenie stawek minimalnych we wszystkich landach. Oznacza to, że pracownicy zatrudnieni na wymienionych w ustawie stanowiskach otrzymają takie samo wynagrodzenie za pracę – bez względu na to czy zatrudnieni są na wschodzie czy zachodzie Niemiec” – podkreśla Anna Michałowska, dyrektor Płac i Administracji EWL Group.

Minimalne wynagrodzenie na Ukrainie w 2021 roku

Również na Ukrainie pracownicy zarobią więcej od stycznia 2021 roku. Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 1000 hrywien w stosunku do 2020 roku i wynosi obecnie 6000 hrywien miesięcznie.

„Osoby zatrudnione na Ukrainie i otrzymujące za swoją pracę pensję minimalną, w Polsce mogłyby zarobić ponad 3,5 razy więcej - zakładając zatrudnienie za najniższą krajową. Oczywiście koszty życia w Polsce są wyższe, ale warto pamiętać, że wielu pracodawców oferuje darmowe zakwaterowanie dla pracowników” – komentuje Anna Michałowska.

Dodajmy, że na Ukrainie płaca minimalna, w przeliczeniu na złotówki, wynosi teraz około 790 zł. Ukraiński rząd planuje kolejną podwyżkę wynagrodzenia na grudzień 2021 roku – pensje u naszych wschodnich sąsiadów wzrosną o kolejne 500 hrywien, czyli o około 66 złotych.