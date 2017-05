Mediator będzie mógł rozstrzygnąć spory przedsiębiorcy z urzędem

Z początkiem czerwca br. zmieniają się dotychczasowe przepisy Kodeksu podstępowania administracyjnego oraz wprowadzonych zostaje kilkadziesiąt nowych zapisów. Nowelizacja Kodeksu podpisana przez prezydenta 27 kwietnia br. ma wyleczyć postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne z przewlekłości, ale w głównej mierze ma zagwarantować modyfikację podejścia administracji do obywatela, w tym do właścicieli firm.

Zasady pro-przedsiębiorczego podejścia

Po modyfikacji Kodeksu postępowania administracyjnego w przepisach pojawia się m.in. zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony, w myśl której, jeśli postępowanie toczy się w sprawie nałożenia np. na przedsiębiorcę obowiązku lub ograniczenia czy odebrania mu prawa, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej czy stanu faktycznego, wątpliwości są rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy (art. 7a ww. ustawy).

Pro-przedsiębiorcze podejście organów administracji publicznej ma zagwarantować też rozbudowanie przepisu o pogłębianiu zaufania obywateli do władzy publicznej – organy mają rozstrzygać sprawy administracyjne i sądowo-administracyjne proporcjonalnie, bezstronnie i zgodnie z myślą równego traktowania stron postępowania (art. 8 ww. ustawy). Zupełną nowością jest też przepis bezpośrednio zobowiązujący organy do nie odstępowania od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym (art. 8 § 2 ww. ustawy).

Co więcej od 1 czerwca br. strona postępowania, w tym przedsiębiorca, będzie też mogła oczekiwać dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego, w czym ma pomóc zasada współdziałania organów administracji publicznej (art. 7b ww. ustawy).

Można wnioskować o mediatora

Obok pojedynczych artykułów, nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadza też dwa dodatkowe rozdziały. I tak, zgodnie z Rozdziałem 5a od nadchodzącego czwartku w toku postępowania może być przeprowadzona mediacja, jeśli taka będzie wola stron. Przez cały okres trwania pozostaje co do zasady niejawna, a to oznacza, że propozycje ugodowe czy fakty ujawnione podczas mediacji nie mogą być wykorzystane po zakończeniu mediacji. Dzięki pomocy mediatora, mediacja może zakończyć się zawarciem ugody lub wydaniem decyzji. Mediator zostaje wybrany przez wnioskujących o mediację.

Skierowanie sprawy do mediacji oznacza odroczenie rozpatrzenia sprawy na okres nawet 3 miesięcy – tyle czasu ma mediator na znalezienie kompromisu. Po tym czasie organ administracji publicznej zamyka mediacje i załatwia sprawę.