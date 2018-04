Ograniczenie handlu w niedziele i święta - sprzedaż w środkach transportu

Kwestia ta stała się przedmiotem interpelacji poselskiej nr 6973 z dnia 28 lutego 2018 r. Poseł Krzysztof Sitarski skierował do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej następujące pytanie: Czy sprzedaż będzie mogła być prowadzona w środkach transportu, w pojazdach handlowo-gastronomicznych, przez kurierów realizujących zamówienia dostaw do domu?

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, w odpowiedzi na to pytanie, stwierdził, że ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 roku, poz. 305) została uchwalona z przedłożenia obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (druk nr 870). W związku z powyższym w sprawach podniesionych w wystąpieniu może wyrazić jedynie następujący pogląd.

Stosownie do art. 5 powołanej wyżej ustawy, w niedziele i święta w placówkach handlowych zakazany jest handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, a także powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz czynności związanych z handlem.

Jednocześnie ustawa zawiera szereg wyjątków od wspomnianego zakazu. I tak, np. zakaz, o którym mowa wyżej, nie obowiązuje m.in. w środkach transportu (art. 6 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy). Przy czym wspomniane wyłączenie nie powinno obejmować środków transportu, które nie służą przewozowi osób; dotyczy to np. sprzedaży prowadzonej z samochodu, w przypadku której samochód stanowi placówkę handlową a nie placówkę handlową umieszczoną w środku transportu. Należy bowiem podkreślić, że intencją wyłączenia przewidzianego w art. 6 ust. 1 pkt 17 jest umożliwienie dokonywania w niedziele zakupu w placówce handlowej zlokalizowanej w środku transportu (np. w sklepie znajdującym się na pokładzie statku wycieczkowego, itp.). Chodzi tu zatem tylko o sytuacje, w których sprzedaż jest realizowana na rzecz kupującego będącego pasażerem.

Sprzedaż prowadzona ze środka transportu (np. samochodu), który nie służy do przewozu osób (pasażerów) mogłaby być natomiast rozpatrywana w świetle wyłączenia przewidzianego w art. 6 ust. 1 pkt 27, tj. odnoszącego się do handlu prowadzonego przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek.

Ponadto zakaz, o którym mowa w art. 5 ustawy, nie obejmuje środków transportu będących placówkami handlowymi, w których prowadzona jest sprzedaż, jeżeli np. przeważającą działalnością prowadzoną w danej placówce jest działalność gastronomiczna (art. 6 ust. 1 pkt 29 ustawy).

Przeważająca działalność, stosownie do art. 6 ust. 2 ww. ustawy, oznacza rodzaj działalności przeważającej wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60).

Należy również podkreślić, że przewidziany w art. 5 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. zakaz handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem, a także powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz czynności z nim związanych nie obowiązuje m.in. w sklepach internetowych i na platformach internetowych (art. 6 ust. 1 pkt 20 tej ustawy). Wyłączenie, o którym mowa wyżej, obejmuje zatem także doręczenia przez kurierów będących pracownikami sklepów internetowych lub osobami w nich zatrudnionymi w rozumieniu ww. ustawy, towarów zakupionych w takich sklepach /na takich platformach.

Spod przewidzianego w art. 5 ustawy zakazu nie jest natomiast wyłączona realizacja doręczeń towarów zakupionych w tzw. sklepach (placówkach handlowych) stacjonarnych, przez kurierów będących pracownikami danej placówki handlowej lub osobami w niej zatrudnionymi w rozumieniu ustawy, choćby zakup był np. dokonany przed objętą ustawowym zakazem niedzielą lub świętem. W takim przypadku faktyczne wydanie towaru (czynność niezbędną do realizacji umowy sprzedaży) przez pracownika placówki handlowej lub osobę zatrudnioną następujące w terminie późniejszym niż data zakupu, należałoby bowiem uznać za czynność bezpośrednio związaną z handlem w rozumieniu omawianej ustawy. Powyższe nie dotyczy usług doręczenia realizowanych przez kurierów/doręczycieli nie będących pracownikami danej placówki handlowej lub osobami w niej zatrudnionymi.

