Przedsiębiorcy ostrzegają przed oszustwami związanymi z RODO

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych, implementująca do polskiego porządku prawnego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) przewiduje bardzo wysokie kary pieniężne za niedopełnienie przez przedsiębiorcę obowiązków z niej wynikających: mogą sięgać one nawet 20 milionów euro albo 4 proc. obrotu. Groźba bardzo dotkliwych kar finansowych, poziom skomplikowania nowych przepisów, a także liczba nowych obowiązków wynikających z ustawy, naturalnie budzą w przedsiębiorcach uzasadniony niepokój.

Trzeba jednak uważać, by z powodu obaw związanych z wejściem w życie nowych przepisów, nie narazić się na dodatkowe straty finansowe spowodowane oszustwami, do których posuwają się w ostatnim czasie niektóre podmioty. Docierają do nas liczne sygnały o wiadomościach, w których przedsiębiorcom grozi się złożeniem donosu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, czy też prokuratury, jeśli ci nie zapłacą określonej kwoty pieniędzy. Jest to klasyczny przykład szantażu, któremu nie należy się poddawać. Informujemy, że:

- zgodnie z art. 61 nowej ustawy o ochronie danych osobowych, organizacje społeczne mogą występować w postępowaniu w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, ale tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą,

- zgodnie z art. 115 §12 kodeksu karnego, groźba spowodowania postępowania karnego jest groźbą bezprawną, i jako taka podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W nawiązaniu do drugiego z wymienionych przepisów, zwracamy uwagę na fakt, że groźba spowodowania innego postępowania zagrożonego administracyjną karą pieniężną, nie jest w tej chwili penalizowana.

Dlatego też, ostrzegając przedsiębiorców przed próbami szantażu, a także zachęcając ich do zgłaszania wszelkich prób podobnych wyłudzeń do odpowiednich organów, apelujemy do prawodawcy, by w związku z nałożeniem na przedsiębiorców dodatkowych obowiązków, których niedopełnienie zagrożone jest ogromną karą finansową, dokonał drobnej nowelizacji art. 115 § 2 kodeksu karnego i uniemożliwił nieuczciwym podmiotom zarabianie na obawach związanych z wejściem w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych.