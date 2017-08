Formularz CIT-ST – kto, kiedy i jak musi raportować o swoich zakładach (oddziałach)?

Dane zawarte w tym formularzu mają na celu uzyskanie przez organy informacji niezbędnych do ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego (JST) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Obwiązujące przepisy określają bowiem, że wpływy z tytułu niektórych podatków (w tym z CIT) są dystrybuowane w pewnej proporcji pomiędzy poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego. Zasady podziału tych kwot wskazane zostały w ustawie z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Podmioty zobowiązane do złożenia informacji CIT-ST

Zgodnie z art. 28 ustawy o CIT podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby, są obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych lub kwartalnych oraz załączać do zeznania rocznego CIT-8 informacje, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami (formularz CIT-ST).

Ze wskazanego przepisu wynika zatem, że informację CIT-ST składają podatnicy, którzy posiadają zakład (oddział). Co więcej, taki zakład (oddział) musi być zlokalizowany na terenie innej JST niż właściwa dla siedziby podatnika (w praktyce w innej gminie).

Zatem, dla ustalenia podmiotów zobowiązanych do złożenia CIT-ST zasadnicze znaczenie ma zdefiniowanie pojęcia zakład (oddział). Kwestia ta pozostaje problematyczna, bowiem ustawa o CIT nie wyjaśnia znaczenia tego pojęcia (brak jest podstaw aby w tym zakresie powoływać się na definicję „zagranicznego zakładu”, wskazaną w art. 4a pkt 11 ustawy o CIT).

W praktyce przyjmuje się, że podatnicy są uprawnieni do posłużenia się w tym zakresie definicją zawartą w ustawie o dochodach JST.

W art. 10 ust. 3 ustawy o dochodach JST określono, że zakładem (oddziałem) w rozumieniu ustawy jest określone w umowie o pracę zawartej z pracownikiem, miejsce wykonywania pracy, położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika.

Odwołanie się do definicji określonej w ustawie niepodatkowej może budzić wątpliwości, szczególnie zważywszy na wyraźne zastrzeżenie, że definicja ta odnosi się do zakładu (oddziału) w rozumieniu ustawy o dochodach JST. Nie zmienia to jednak faktu, że opieranie się na przywołanej definicji jest powszechnie akceptowane w praktyce, przy czym, pomimo zgody w tym zakresie istnieją rozbieżności, co do praktycznych skutków jakie wynikają z stosowania tej definicji.

Pierwszy pogląd uznaje, że zakładem (oddziałem) jest określone w umowie o pracę z konkretnym pracownikiem miejsce świadczenia przez niego pracy. Nie ma zatem znaczenia, czy podatnik CIT dokonał formalnego wydzielenia ze swoich struktur wyodrębnionej i samodzielnej organizacyjnie części działalności gospodarczej. Innymi słowy, nie chodzi w takim przypadku o oddział zdefiniowany w ustawie o swobodzie działalności gospodarcze, lecz o miejsce świadczenia pracy zapisane w umowach o pracę (lub miejsce faktycznego jej świadczenia).

Powyższe stanowisko jest dość powszechnie prezentowane przez organy podatkowe, a wyraził je m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 5 lutego 2010 r. (sygn. IPPB5/423-730/09-4/AS) i z 19 listopada 2009 r. (sygn. IPPB5/423-546/09-2/AS) oraz WSA w Szczecinie w wyroku z 26 lutego 2015 r. (sygn. I SA/Sz 1178/14).

Istnieje także stanowisko odmienne. Zgodnie z nim, zakładem (oddziałem) jest wyodrębniona organizacyjnie część struktury podatnika będącego osobą prawną, w którym może znaleźć zatrudnienie określona liczba pracowników. Pogląd ten bazuje na całościowej analizie przepisów ustawy o dochodach JST, które w art. 10 ust. 4 wskazują, że podatnicy są obowiązani do sporządzania i przekazywania informacji CIT-ST, zawierających wykaz zakładów (oddziałów) oraz liczbę zatrudnionych w poszczególnych zakładach (oddziałach). Tym samym, skoro ustawa używa pojęcia „zatrudnienia w zakładzie (oddziale)" to należy przyjąć, że tym zakładem (oddziałem) powinna być wyodrębniona organizacyjnie część struktury podatnika będącego osobą prawną, w którym może znaleźć zatrudnienie określona liczba pracowników. Zdaniem autora, również analiza samego formularza CIT-ST skłania do takiego wniosku – w formularzu należy bowiem podać NIP / REGON zakładu oraz liczbę osób w nim zatrudnionych.

Takie stanowisko zaprezentował np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 21 sierpnia 2008 r. (sygn. ILPB3/423-313/08-6/MM) oraz WSA w Warszawie w wyroku z 30 kwietnia 2015 r. (sygn. III SA/Wa 1795/14).

Podsumowując, identyfikacja obowiązku składania informacji CIT-ST może budzić wątpliwość, z uwagi na dwa wykluczające się podejścia do zdefiniowania pojęcia zakładu (oddziału). Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest przyjęcie poglądu dominującego wśród organów, iż zakładem (oddziałem) jest określone w umowie miejsce świadczenia pracy. Z drugiej strony, szereg argumentów przemawiających za drugim stanowiskiem – z których tylko część została wskazana powyżej – powoduje, iż wejście w spór z organami w tym przedmiocie może zakończyć się pozytywnie dla podatnika na etapie postępowania sądowego.

Końcowo należy zauważyć, że pomimo, iż informacja CIT-ST służy dystrybucji podatku płaconego przez podatnika CIT, to brak osiągnięcia dochodów do opodatkowania i podatku do zapłaty (a w konsekwencji brak dochodów do rozdziału pomiędzy rożnymi JST) nie zwalnia z obowiązku złożenia przez podatnika tejże informacji.

Termin składania informacji CIT-ST

Tryb składania informacji CIT-ST określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 4 grudnia 2007 roku w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

W rozporządzeniu wskazano, że informacja CIT-ST jest przekazywana naczelnikowi urzędu skarbowego:

w terminie wpłaty zaliczki na podatek – za pierwszy miesiąc roku podatkowego; każdorazowo w terminie wpłaty zaliczki na podatek – jeżeli w trakcie roku podatkowego wystąpią zmiany stanu zatrudnienia, wpływające na zmianę procentowego udziału liczby zatrudnionych w zakładach, położonych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego; łącznie z rocznym zeznaniem podatkowym – za ostatni miesiąc roku podatkowego.

Tym samym, podatnicy są zobowiązani do złożenia w ciągu roku od 2 do 12 informacji CIT-ST. I tak, jeżeli w trakcie roku podatkowego nie nastąpi zmiana stanu zatrudnienia, to podatnik ma obowiązek przekazania informacji CIT-ST dwukrotnie, tj. w terminie wpłaty zaliczki na podatek (za pierwszy miesiąc roku podatkowego) oraz łącznie z zeznaniem CIT-8 (za ostatni miesiąc roku podatkowego). Z kolei każdorazowa zmiana stanu zatrudnienia w trakcie roku będzie rodzić obowiązek przedłożenia nowej informacji CIT-ST.

Forma składania informacji CIT-ST

Regulacje ustawy o CIT, co do zasady, przewidują obowiązek składania rocznego zeznania CIT-8 drogą elektroniczną – taki wymóg wynika z art. 27 ust. 1c ustawy o CIT. W konsekwencji, wszystkie załączniki do deklaracji CIT-8, w tym również informację CIT-ST, należy przesłać do właściwego urzędu drogą elektroniczną, gdyż załączniki stanowią integralny element zeznania rocznego.

Z drugiej strony, nie każda informacja CIT-ST musi być przesłana elektronicznie. Dotyczy to przypadków, w których podatnik przedkłada ją odrębnie od zeznania rocznego, w terminie wpłaty zaliczek (tj. w sytuacji gdy w trakcie roku podatkowego wystąpią zmiany poziomu zatrudnienia).