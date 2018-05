Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na zakupu posiłków dla pracowników

Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.

reklama reklama

(…) Wnioskodawca nabywa usługi gastronomiczne dla swoich pracowników w postaci gotowych posiłków spożywanych przez nich w trakcie czasu pracy. W przyszłości Wnioskodawca zamiast usługi gastronomicznej będzie nabywać usługę cateringową. W konsekwencji nabycia usługi gastronomicznej (w przyszłości usługi cateringu) Spółka stwarza swoim pracownikom możliwość odebrania gotowego posiłku z wyznaczonego miejsca. Celem nabywania przez Wnioskodawcę takiej usługi jest realizacja w jak największym stopniu polityki firmy zakładającej zapewnienie jak najlepszej efektywności wykonywanej pracy przy równoczesnym zmniejszeniu wpływów czynników zewnętrznych na organizację pracy. Do czynników tego rodzaju można zaliczyć m.in. opuszczanie przez pracowników w godzinach obiadowych zajmowanych miejsc pracy celem nabycia posiłków w oddalonych sklepach i stołówkach. Przyznanie przez Spółkę na rzecz pracowników posiłków stanowi działanie dobrowolne, mające przyczynić się do zwiększenia jej przychodów w przyszłości. Wydatki, o których mowa we wniosku, są i będą finansowane ze środków obrotowych Spółki. Zdaniem Spółki, z uwagi na fakt, że zamawia ona gotowe posiłki, które są dostarczane pracownikom w miejscu ich pracy, bardziej odpowiednie jest zakwalifikowanie takich usług jako usług cateringowych. Usługa gastronomiczna polega natomiast na przygotowaniu i podaniu posiłku w miejscu, w którym jest on przyrządzany.

Polecamy: CIT 2018. Komentarz

W świetle przytoczonych przepisów należy zauważyć, że w omawianej sprawie Wnioskodawca, prowadząc określoną działalność gospodarczą, zdecydował się na poniesienie wydatków w postaci zakupu posiłków dla pracowników – bądź to w formie usługi gastronomicznej, bądź to w formie usługi cateringowej. Celem nabywania przez Wnioskodawcę takiej usługi jest realizacja w największym możliwym stopniu polityki firmy zakładającej zapewnienie jak najlepszej efektywności wykonywanej pracy przy równoczesnym zmniejszeniu wpływów czynników zewnętrznych na organizację pracy. Należy więc stwierdzić, że ponoszone przez Spółkę wydatki, dotyczące zakupu posiłków w postaci usługi gastronomicznej/cateringowej z przeznaczeniem dla pracowników są przejawem i wyrazem starań Spółki o stan zdrowia, kondycji fizycznej i samopoczucia jej pracowników, co w dalszej perspektywie może przyczyniać się do poprawy atmosfery pracy i w konsekwencji do zwiększania wydajności pracy z przełożeniem na uzyskiwane przez Spółkę przychody. Nie są to również wydatki wyłączone z kosztów podatkowych na podstawie cytowanych przepisów art. 16 ust. 1 pkt 45 i 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż, jak wskazuje Wnioskodawca w treści wniosku, wydatki te są/będą finansowane ze środków obrotowych, a także nie można ich uznać za koszty reprezentacji, gdyż przy ocenie wydatków pod kątem ich reprezentacyjnego charakteru należy mieć na względzie ich cel, który musi polegać na wykreowaniu pozytywnego obrazu podatnika (w tym wypadku Wnioskodawcy) jako celu wyłącznego bądź dominującego, co w omawianej sytuacji nie ma miejsca. Reasumując, stwierdzić należy, że wskazane we wniosku wydatki poniesione na rzecz pracowników mogą stanowić koszty podatkowe pod warunkiem należytego ich udokumentowania.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 grudnia 2017 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.276.2017.3.JP

Od redakcji:

Organy podatkowe od dłuższego czasu potwierdzają, że przyznanie przez pracodawcę pracownikom posiłków stanowi działanie dobrowolne, mające przyczynić się do zwiększenia jego przychodów w przyszłości. Tego rodzaju wydatki nie stanowią także wyłączonej z kosztów podatkowych reprezentacji. Tym samym nie ma tu przeszkód, aby takie wydatki zaliczyć do kosztów podatkowych.

Warto dodać, że udział pracowników w poczęstunkach organizowanych dla nich przez firmę nie skutkuje powstaniem po ich stronie przychodu ze stosunku pracy. W związku z tym na pracodawcy nie ciąży obowiązek poboru zaliczek na PIT od tych świadczeń. Takie stanowisko zajął w tej sprawie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 18 sierpnia 2017 r., sygn. akt 0111-KDIB2-3.4011.102.2017.1.AB. W przywołanej interpretacji fiskus stwierdza, że:

(…) zgodnie z cyt. wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego art. 12 ust. 1 i 3 w zw. z art. 11 ust. 2a ustawy o pdof nie mogą być interpretowane w sposób, który pozwalałby na uznanie, że po stronie pracowników powstaje przychód ze stosunku pracy z uwagi na ich udział w piątkowych śniadaniach firmowych.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Sławomir Biliński

prawnik, redaktor „MONITORA księgowego”, ekspert podatkowy, autor licznych publikacji z prawa podatkowego i gospodarczego