Korekta kosztów w pkpir na podstawie nowego dokumentu

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe obostrzenia w zaliczaniu wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Z dodanego z początkiem 2017 r. art. 22p updof wynika m.in., że podatnik nie może zaliczyć do kosztów wydatków dotyczących transakcji powyżej 15 000 zł, które opłaci w całości gotówką. Jeżeli podatnik dokona płatności za taką transakcję częściowo gotówką, a częściowo za pośrednictwem rachunku płatniczego, do kosztów zaliczy tylko tę część wydatku, która została uregulowana za pośrednictwem rachunku płatniczego. Część wydatku opłacona gotówką nie stanowi w tej sytuacji kosztu podatkowego. Podatnik, który zaliczy wydatki do kosztów wbrew opisanym przepisom, musi dokonać stosownej korekty, czyli zmniejszyć koszty lub zwiększyć przychody.

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji powstał problem zasad dokumentowania korekt kosztów i przychodów przez podatników prowadzących pkpir. Problem ten rozwiązała nowelizacja rozporządzenia w sprawie prowadzenia pkpir. Do katalogu dowodów księgowych został dodany nowy rodzaj dokumentu. Podatnicy będą go wystawiali w przypadku zmniejszania kosztów uzyskania przychodów lub zwiększania przychodów na podstawie art. 22p updof. Minister Finansów nie określił wzoru tego dokumentu, ale określił niezbędne elementy, które powinien on zawierać.

