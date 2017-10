Czy zasiłek na dziecko otrzymywany z zagranicy trzeba wykazać w zeznaniu PIT w Polsce?

Zdaniem polskich organów skarbowych, jeżeli dany zasiłek otrzymywany z zagranicy stanowi odpowiednik świadczenia rodzinnego w rozumieniu polskich przepisów, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Dlatego też nie podlega wykazaniu w zeznaniu podatkowym.

O polskich zasiłkach rodzinnych można przeczytać w artykule

Zasiłek na dziecko z USA (childs benefis)

Wątpliwości co do opodatkowania w Polsce zasiłku na dziecko otrzymywanego z USA miała kobieta posiadająca obywatelstwa polskie i amerykańskie został przyznany miesięczny zasiłek na dziecko (childs benefits) przez Social Security Administration USA. Zdaniem kobiety świadczenie to jest odpowiednikiem polskich świadczeń rodzinnych. Zasiłek jest wypłacany w 2017 roku czekami.W 2017 roku kobieta uczy się i mieszka na stałe w Polsce. W USA nie posiada żadnego majątku, tj. nieruchomości, czy samochodów.

Kobieta zwróciła się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o interpretację podatkową. Zapytała, czy ww. zasiłek na dziecko wypłacany przez Social Security Administration USA podlega opodatkowaniu w Polsce i należy go rozliczyć w zeznaniu podatkowym składanym w Urzędzie Skarbowym jako dochód do opodatkowania?

W dniu 4 października 2017 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z wnioskodawczynią, że nie musi ona opodatkować tego zasiłku w Polsce ani wykazywać go w polskim zeznaniu podatkowym.

Przy analizie zasad opodatkowania dochodów zagranicznych trzeba każdorazowo sięgnąć do odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie w dniu 8 października 1974 r. (Dz.U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178) nie zawiera odrębnego przepisu dotyczącego opodatkowania świadczeń, wypłacanych z systemu ubezpieczeń socjalnych Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Dlatego tego typu świadczenia podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z postanowieniami art. 5 ww. umowy („Ogólne zasady opodatkowania”).

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej Polska ma prawo opodatkować, dochód uzyskany z tytułu świadczenia wypłacanego ze Stanów Zjednoczonych, osobie mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Prawo to wynika z zapisu art. 5 ust. 3 ww. polsko-amerykańskiej umowy, zgodnie z którym państwu rezydencji przysługuje pełne prawo do opodatkowania dochodów osobie mającej na jego terytorium miejsce zamieszkania.

Jednak zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8 polskiej ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenia wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Zatem jeżeli przyznane na podstawie regulacji obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki świadczenie, stanowi odpowiednik świadczenia rodzinnego w rozumieniu polskich przepisów, to korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, a tym samym nie podlega wykazaniu w zeznaniu podatkowym.