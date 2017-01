Rok 2017 przynosi zmiany w Jednolitym Pliku Kontrolnym

Raportowanie JPK już nie tylko dla największych firm

reklama reklama

Od 1 stycznia obowiązek wysyłania struktury JPK_VAT na serwery MF został rozszerzony na przedsiębiorstwa z sektora MSP. Zgodnie z definicją są to firmy, które w ostatnich dwóch latach zatrudniały średniorocznie powyżej 10 pracowników lub osiągnęły obroty przekraczające 2 miliony euro i jednocześnie ich suma bilansowa przekroczyła 2 mln euro.

Obowiązek wysyłania plików JPK dalej nie obejmuje mikroprzedsiębiorców, którzy mają jeszcze dużo czasu na przygotowania (do 1 stycznia 2018 roku) oraz jednostek samorządu terytorialnego, które jednak zaczną raportować JPK już za moment, bo od 1 lutego 2017 roku.

Zmiany w strukturze JPK_VAT

MF, rozszerzając obowiązek raportowania w formacie JPK na nową grupę przedsiębiorstw, skorzystało z okazji i wprowadziło także kilka zmian do struktury JPK. Należy jednak zwrócić uwagę, że uaktualniona wersja nie różni się znacznie od oryginalniej i przedsiębiorstwa korzystające ze spacjalistycznych rozwiązań do generacji struktur JPK nie powinny mieć z nią żadnego problemu. Te zmiany, które dotyczą dostosowania do nowej wersji formularza deklaracji VAT-7, można określić jako kosmetyczne, natomiast reszta to głównie naprawa błędów ujawnionych w trakcie generacji JPK w ramach dotychczasowej wersji struktury.

Eksperci zwracają uwagę, że większość zmian MF zapowiadało już w sierpniu, jak np. wprowadzenie numeru NIP nabywcy dla transakcji sprzedaży. To pochodna wycofania się ze zmian w innych strukturach (Faktury VAT), a także rozsądny kierunek ze strony MF w celu poprawy efektywności kontroli krzyżowych pomiędzy podmiotami naliczającymi a odliczającymi VAT od danej faktury. Dodane zostało także pole z informacją o dacie wystawienia faktury zakupu, od której podatnik odliczył VAT, ale tutaj już przedsiębiorca nie musi się martwić o brakujące dane - pole to jest opcjonalne.

Przy okazji tej zmiany, ja zauważają specjaliści, MF chyba znów za bardzo się pospieszyło i w specyfikacji technicznej nałożyło flagę wymagalności na numer NIP kontrahenta, co będzie w praktyce martwym obowiązkiem ponieważ faktury wystawiane na osoby fizyczne oraz raporty z kas fiskalnych nie posiadają takiej informacji.

– Niektóre systemy, w tym nasz system, posiadają funkcjonalności pozwalające na szybką identyfikację brakujących danych i w praktyce rozwiązanie problemu, jakim mogłoby być dla przedsiębiorcy takie nietrafne wymaganie techniczne – mówi Bartosz Czyż odpowiadający w Onwelo za segment rozwiązań raportowych dla przedsiębiorstw i instytucji finansowych.

Polecamy: Jednolity Plik Kontrolny - Ewidencja VAT od 1 stycznia 2017

Niejednokrotnie zgłaszano uwagi do błędnej obsługi korekt JPK_VAT, co wydaje się zostało jednoznacznie rozwiązane w ramach obecnych zmian. Przedsiębiorcy mogą już wskazywać czy wysyłają pierwotny plik z danymi czy tez korektę i jest to już poprawnie identyfikowane przez MF.

Czy to koniec zmian w strukturze Ewidencja VAT?

W 2017 roku możemy oczekiwać dalszych aktualizacji struktury JPK_VAT, które będą naprawiały kolejne nieścisłości i drobne błędy, a także odpowiadały na sugestie mniejszych przedsiębiorców. Dla tych ostatnich najbliższe tygodnie będą dużym wyzwaniem, jeżeli do tej pory nie podjęli odpowiednich kroków, aby wybrać sprawdzonego partnera biznesowego mającego zarówno wiedzę praktyczna jak i wydajne rozwiązania informatyczne.

Powyższą listę najważniejszych zmian dotyczących JPK przygotowali specjaliści z Onwelo, firmy specjalizującej się w automatyzowaniu raportowania finansowego w przedsiębiorstwach, w tym m.in. w zakresie JPK.