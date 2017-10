Jak uzyskać indywidualną interpretację podatkową?

Czym jest interpretacja indywidualna?

Polskie przepisy podatkowe przewidują dwa rodzaje interpretacji – interpretacje ogólne oraz interpretacje indywidualne. Interpretacje ogólne wydawane są przez ministra właściwego do spraw finansów. Mają one zapewnić jednolite interpretowanie i stosowanie przepisów podatkowych przez wszystkie organy skarbowe oraz podatników, płatników i inkasentów. Interpretacje indywidualne wydawane są natomiast na wniosek podatnika. Są szczególnym rodzajem pisma, które wydawane jest przez Dyrektora Informacji Skarbowej, a niekiedy - gdy chodzi o sprawy, które należą do ich właściwości - także przez prezydenta miasta/wójta/burmistrza.

W interpretacji podatkowej dokonuje się wykładni obowiązujących przepisów, konfrontując je ze stanem faktycznym nakreślonym przez podatnika, uwzględniając jego indywidualną sytuację. Co do zasady uzasadnienie nie jest wymagane, jeśli organ podatkowy przychyla się do stanowiska podatnika.

Wydanie interpretacji indywidualnej

Aby uzyskać interpretację indywidualną konieczne jest złożenie właściwego wniosku. Można dokonać tego osobiście w oddziale Krajowej Informacji Skarbowej, a także przesłać wniosek listownie bądź użyć w tym celu e-PUAPu.

Do złożenia wniosku konieczne jest pobranie i wypełnienie właściwego formularza, to jest formularza ORD-IN. Wypełnić należy go ręcznie. We wniosku zawrzeć trzeba szczegółowy opis stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego. Ponadto należy zadać konkretne pytanie, na które oczekuje się stanowiska organu. We wniosku nakreślić także należy, jakie stanowisko w sprawie ma podatnik, to jest jakie rozwiązanie sprawy jest jego zdaniem właściwe. Ponadto konieczne jest oświadczenie, iż opisywana sprawa nie jest przedmiotem postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub celno-skarbowej. Wypełniony wniosek należy własnoręcznie podpisać.

Interpretacja indywidualna wydawana jest w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku. Organ skarbowy wysyła ją na adres podatnika. Brak interpretacji po trzech miesiącach oznacza, iż stanowisko podatnika jest prawidłowe. Od rozstrzygnięcia przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od momentu jej otrzymania.

Od opisu każdego stanu faktycznego oraz każdego zdarzenia przyszłego należy ponieść opłatę w wysokości 40 zł, płatne przed złożeniem wniosku na konto Krajowej Informacji Skarbowej.

Interpretacja indywidualna nie może szkodzić

Podatnicy, którzy skorzystali z możliwości uzyskania interpretacji podatkowej, chronieni są przez ustawodawcę przed negatywnymi skutkami prawnymi związanymi z zastosowaniem się do niej. Ochrona ta ma różnorodny charakter, to jak będzie wyglądać, uzależniona jest od tego, czy interpretacja została dostarczona przed czy po zdarzeniu, które miało skutki podatkowe. Jeśli interpretację dostarczono przed zdarzeniem, a podatnik zastosował się do jej postanowień, nie musi uiszczać różnicy podatkowej, jeśli podczas kontroli okaże się, iż należny jest wyższy podatek. Podobnie będzie z odsetkami za zwłokę. Ponadto postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe nie zostanie wszczęte, a podatnik nie poniesie żadnych negatywnych konsekwencji, które zawarte są w ustawie karnej skarbowej.

Jeśli podatnik otrzyma interpretację już po zdarzeniu mającym skutki podatkowe, zobowiązany jest do zapłacenia różnicy w podatku, ale nie musi płacić odsetek za zwłokę czy obawiać się postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.