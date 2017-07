Kto jest uprawniony do wyboru deklaracji kwartalnej VAT

Deklaracje kwartalne a deklaracje miesięczne

Podstawowymi deklaracjami składanymi przez podatników są deklaracje miesięczne, jednakże do końca 2016 każdy podatnik podatku VAT mógł wedle swojego uznania składać deklaracje kwartalne (VAT-7K), po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego.

Obecnie, zgodnie z brzmieniem art. 99 ust 3 ustawy o podatku od towarów i usług, jedynie mali podatnicy mogą składać deklaracje kwartalne po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego.

Definicja małego podatnika

Kto jest małym podatnikiem? W świetle art. 2 pkt 25 ustawy o podatku od towarów i usług przez małego podatnika rozumie się:

a) podatnika, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro,

b) podatnika prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro

– przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Mali podatnicy, którzy w ciągu roku przekroczą limity wskazane w art. 2 pkt 25 ustawy o podatku od towarów i usług stracą możliwość składania deklaracji kwartalnych.

Począwszy od 2017 r. wszystkie podmioty, które nie są małymi podatnikami zgodnie z Ordynacją podatkową musiały zacząć składać miesięczne deklaracje, czyli takie podmioty złożyły już ostatnią deklaracje kwartalną, która musiała być złożona do 25 stycznia 2017 r., następnie składały już miesięczne deklaracje, czyli pierwsza 25 lutego (ponieważ była to sobota, zgodnie z art. 12 Ordynacji podatkowej, musiały złożyć ją do 27 lutego).

Dla jakich podatników będzie najbardziej korzystny wybór deklaracji kwartalnych?

Wybór tego typu deklaracji z pewnością będzie bardziej korzystny dla podmiotów, które wykazują wyższy VAT należny od VAT-u naliczonego.

W odwrotnej sytuacji lepszym rozwiązaniem będą deklaracje miesięczne, ponieważ w przypadku deklaracji kwartalnych zwrot nadwyżki podatkowej będzie dokonany w okresie późniejszym.