Zwolnienie z VAT sprzedaży gruntów niezabudowanych

Zwolnienie z VAT

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Tak więc, zastosowanie zwolnienia uzależnione jest od tego, czy dany grunt niezabudowany stanowi teren budowlany. Pojęcie to należy rozumieć ściśle w znaczeniu nadanym przez obowiązujące przepisy.

reklama reklama

Pojęcie terenu budowlanego na gruncie VAT

Odpowiednia definicja legalna została ustanowiona w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, w świetle którego przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Analizowane pojęcie należy rozumieć ściśle zgodnie z literalnym brzmieniem przytoczonej definicji.

Terenem budowlanym będzie więc tylko grunt przeznaczony pod zabudowę zgodnie z:

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, albo

decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Są to akty prawne przewidziane w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi uchwałę właściwej rady gminy wydawaną w celu ustalenia przeznaczenia terenów (art. 14 wskazanej ustawy). Z kolei, w świetle art. 59 ust. tej ustawy, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest wymagane w celu zmiany zagospodarowania danego terenu albo w celu budowy na nim obiektu budowlanego, gdy miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego nie został wydany.

Należy zaznaczyć, że jeżeli w odniesieniu do danego gruntu nie ma, ani miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ani decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, to należy go traktować jako teren inny niż budowlany (dostawa którego jest zwolniona z podatku). Stanowisko to znajduje potwierdzenie w rozstrzygnięciach organów podatkowych, m.in. w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 14.6.2013 r., znak PT10/033/12/207/WLI/13/RD58639. W dokumencie tym stwierdzono, że „w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy terenów niezabudowanych w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dostawa terenu niezabudowanego, nieobjętego planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług”.

Polecamy: Biuletyn VAT

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie ma znaczenia

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest, przewidzianym przez art. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dokumentem, którego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Co jednakże istotne, studium nie zastępuje miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wydanie tego dokumentu jest więc bez znaczenia dla oceny podatkowego statusu gruntów niezabudowanych.

Potwierdza to przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 29.7.2016 r., znak ILPP5/4512-1-114/16-6/IP, w której stwierdzono, że „przeznaczenie określonego gruntu należy oceniać wyłącznie w oparciu o istniejący plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy nieruchomości. Bez znaczenia zatem pozostaje klasyfikacja według ewidencji gruntów i budynków lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”.

Michał Samborski, konsultant podatkowy ECDDP sp. z o.o.