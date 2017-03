Wniosek o 500 plus w 2017 roku

Co roku (najlepiej w sierpniu) złóż wniosek o 500 plus na kolejny okres świadczeniowy

Zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego (okres świadczeniowy).

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.

Świadczenie wychowawcze wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze.

W sytuacji złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (w trakcie roku świadczeniowego) po 10. dniu miesiąca, świadczenie wychowawcze za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Rodzina 500 plus – czy będą zmiany w 2017 roku?

Na chwilę obecną przepisy dot. świadczenia 500 plus nie uległy żadnym zmianom w porównaniu do poprzedniego roku. Obowiązujący wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500 plus” (potocznie zwanego "500 zł na dziecko") znajdziemy w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze. Rozporządzenie to zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 19 lutego 2016 r., poz. 214.

Tym niemniej warto śledzić przepisy w tym zakresie, bo niewykluczone, że do sierpnia 2017 r., kiedy to trzeba będzie złożyć kolejny wniosek na nowy okres świadczeniowy, regulacje w tym zakresie, a być może i wzór wniosku ulegną zmianie.