Warszawskie prawno-podatkowe spotkanie przy kawie

Prowadzący:

dr Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający odpowiedzialny za Departament Prawny. Od 2011 roku pełni funkcję jednego z Partnerów Zarządzających w korporacji Russell Bedford Poland, oraz członka zgromadzenia dyrektorów Russell Bedford International - międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych działających w ponad 90 krajach na całym świecie. Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004 - 2011 związany z siecią doradczą BDO, pełniąc funkcję Dyrektora Departamentu Doradztwa Podatkowego w Polsce, Dyrektora Biura w Katowicach, International Tax Coordinator. W latach 2001 - 2004 pracował w Deloitte & Touche, oraz kancelariach prawnych, będąc odpowiedzialnym za doradztwo prawno-podatkowe dla klientów korporacyjnych. Autor książki „Ceny Transferowe”, współautor komentarza „Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych”, autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prelegent na wykładach i szkoleniach z zakresu prawa podatkowego.

Aleksandra Księżyk

Starszy Manager w Departamencie Prawnym Radca prawny, od 2013 roku związana z Russell Bedford. Kieruje Działem Prawnym w Kancelarii Russell Bedford. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w warszawskich Kancelariach Prawnych głównie przy obsłudze średnich i dużych przedsiębiorstw, ale również spółek Skarbu Państwa. W swojej praktyce zajmowała się postępowaniami sądowymi i administracyjnymi, a także tworzeniem różnego rodzaju umów, w tym z elementami prawa własności intelektualnej, porozumień, regulaminów, dokumentacji wewnętrznej, a także zakupowej. Jednakże głównym obszarem praktyki i zainteresowania jest prawo handlowe i procesy transformacyjne przedsiębiorstw z elementami prawa podatkowego i bilansowego. Zajmuje się przygotowaniem, a następnie wdrożeniem i przeprowadzeniem procesów połączeń, podziałów i przekształceń, a także tworzeniem i likwidacją podmiotów. W zakresie postępowań opracowuje strategie procesowe lub negocjacyjne. Realizuje niestandardowe projekty i wdraża nieszablonowe rozwiązania, przygotowywane zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów. Autorka artykułów dotyczących głównie aspektów związanych z procesami transformacyjnymi.

Paweł Stelmach

Manager w Departamencie Prawnym Aplikant radcowski, od października 2014 r. związany z kancelarią Russell Bedford. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończył również International and European Law Studies Programme na Uniwersytecie w Antwerpii (Belgia) oraz Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie we współpracy z Catholic University of America z Waszyngtonu - Columbus School of Law. Obecnie jest aplikantem radcowskim przy OIRP w Warszawie. W trakcie studiów odbywał praktyki i staże w kilku kancelariach i firmach doradczych w tym m.in. w firmie doradczej Ernst & Young w dziale doradztwa podatkowego oraz w kancelariach Wardyński i Wspólnicy oraz CMS Cameron McKenna w działach Corporate. W latach 2012 - 2014 związany z wymiarem sprawiedliwości gdzie najpierw ukończył aplikację ogólną organizowaną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, po czym pracował w Sądzie Okręgowym w Warszawie na stanowisku asystenta sędziego. Posiada doświadczenie w zakresie sporządzania projektów pism procesowych w postępowaniach sądowych, administracyjnych, projektów opinii z zakresu prawa cywilnego i handlowego oraz dokumentów korporacyjnych w tym dokumentów wymaganych do przeprowadzenia procesów transformacji przedsiębiorców. Zajmuje się kompleksową obsługą spółek prawa handlowego, w tym z zakresu postępowań sądowych, oraz projektami typu greenfield, M&A i restrukturyzacyjnymi przedsiębiorstw. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym.

