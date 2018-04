Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Wyniki I etapu konkursu Księgowi Przyszłości

Wyniki I etapu konkursu Księgowi Przyszłości

Zakończył się test kwalifikacyjny do III edycji konkursu Księgowi Przyszłości. Do konkursu zapisało się 606 drużyn, z czego 516 przystąpiło do I etapu konkursu w terminie. 491 drużyn pomyślnie przeszło test wstępny i zakwalifikowało się do II etapu konkursu. Patronem medialnym konkursu jest Infor.